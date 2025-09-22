El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, con el inicio de la primavera, la región Ica experimentará temperaturas diurnas y nocturnas dentro de su normal climática.

Entre los días 23 y 25 de septiembre se prevé que las máximas alcancen valores de entre 31 °C y 34 °C, mientras que las mínimas fluctuarán entre 9 °C y 14 °C.

En Ica se esperan máximas de 31 °C a 34 °C y mínimas de 9 °C a 14 °C. (Foto: Andina)

De acuerdo con la Dirección Zonal 05 del Senamhi, estas condiciones generarán un incremento de la radiación ultravioleta (UV), alcanzando niveles “extremadamente altos” en las provincias de Nasca, Palpa e Ica.

En tanto, para el sur occidental de las provincias de Huancavelica y Ayacucho se esperan temperaturas que oscilarán entre valores normales y superiores a su promedio histórico en esta estación.

El Senamhi recordó que la primavera comenzó oficialmente el 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde. Asimismo, señaló que en Ica se esperan lluvias dentro de los niveles regulares, mientras que en algunas zonas de Huancavelica y Ayacucho se prevén precipitaciones entre normales y por encima de lo normal.

Primavera inicia con días soleados y aumento de calor en Lima y la costa peruana. (Foto: Andina)

Subirá la temperatura en la costa

El Senamhi anunció que entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre se registrará un aumento de la temperatura diurna en la costa peruana. Según especialistas, este comportamiento se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte, factores que reducirán la nubosidad durante el mediodía y la tarde, incrementando la presencia de brillo solar.

En Lima Metropolitana, se prevén temperaturas cercanas a los 21 °C en distritos próximos al mar y hasta 25 °C en las zonas más alejadas de la franja costera.