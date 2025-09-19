Una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba dentro de su camioneta con sus tres hijos menores de edad. Este nuevo crimen ocurrió la noche del último jueves 18 de setiembre en la zona de Año Nuevo, en el distrito de Comas.

Según informó ‘América Noticias’, el homicidio se produjo en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, era perseguida por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Aprovechando un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas, los asesinos dispararon una ráfaga de balas, que impactaron a la mujer y a sus hijos. La víctima recibió un tiro en la cabeza y dos en el cuello.

Tras ser herida de muerte, la mujer chocó su camioneta contra un poste de luz. Pese a que fue auxiliada rápidamente por efectivos de la Policía Nacional (PNP) que iban en un patrullero cerca del lugar del ataque, falleció en el hospital Sergio Bernales de Collique.

LEE MÁS: Mototaxista de empresa Los Chasquis fue baleado frente a restaurante en Comas

Se informó que los hijos de la occisa, dos niñas de 7 años y un menor de 5, que presenciaron el crimen, resultaron heridos en el tiroteo, pero se vienen recuperando en el nosocomio.

La Policía maneja dos hipótesis sobre este asesinato: que la fallecida estaba llegando a su casa o intentaba huir en la camioneta de alta gama al percatarse de la presencia de los sicarios en la motocicleta.

Se supo que los agentes policiales intentaron bloquear el paso de la moto luego de perpetrarse el crimen, pero los asesinos lograron esquivar el patrullero y huir del lugar de los hechos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.