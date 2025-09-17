El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Los Olivos dictó sentencia contra Miguel Ángel Arancibia Sevillano, exmiembro de la Policía Nacional, y Rosmery Honorio Salas, hermano y expareja respectivamente de Yojairo Michael Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’. Ambos fueron hallados responsables del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante el juicio, los acusados aceptaron su culpabilidad, lo que permitió al tribunal aplicar el mecanismo de conclusión anticipada y emitir la condena en una sola audiencia. De acuerdo con el fallo, Miguel Arancibia deberá cumplir 10 años y tres meses de prisión, mientras que Rosmery Honorio recibió una pena de seis años y diez meses.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El proceso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Percy Salinas Quispe, quien presentó como pruebas las actas de intervención policial, el allanamiento en el inmueble de Arancibia en Comas, las declaraciones de los agentes intervinientes y pericias balísticas que confirmaron la tenencia de armas, cacerinas y municiones.

Ambos procesados están directamente vinculados a ‘Yojairo’, señalado como presunto brazo armado de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’. La sentencia contra sus allegados marca un avance en las investigaciones sobre el entorno delictivo que lo rodea.

El Poder Judicial dispuso también que Miguel Arancibia quede inhabilitado para portar armas de fuego y que se informe su situación a la Sucamec. En tanto, la reparación civil fijada inicialmente en S/4.000 fue reducida a S/2.400 debido a la conclusión anticipada.