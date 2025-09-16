Un incendio se registró la tarde del martes 16 en las instalaciones del colegio Ricardo Palma, situado en la avenida Angamos Este, en Surquillo. El siniestro se habría originado por un cortocircuito en uno de los auditorios del centro educativo.

De inmediato, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desplegó más de ocho unidades para atender la emergencia.

Tras más de una hora de trabajo, el fuego pudo ser controlado. Durante la evacuación, agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo apoyaron en la salida de los escolares y docentes por las vías auxiliares.

Según informó 24 Horas, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque los alumnos dejaron sus pertenencias en las aulas, por lo que varios pidieron regresar brevemente para recogerlas.

El siniestro obligó al cierre temporal de varios tramos de la avenida Angamos en dirección a la Vía Expresa, lo que generó congestión en calles aledañas. El tránsito fue restablecido cerca de las tres de la tarde, cuando los bomberos confirmaron que la emergencia había sido controlada.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

En caso de incendio, lo primero que debes hacer es llamar al 116 que es el número de los Bomberos. Luego, es importante mantener la calma y actuar rápidamente. Evacúa el lugar identificando las rutas de escape designadas, evitando usar ascensores. Si el fuego es pequeño y manejable, usa un extintor si estás capacitado para hacerlo. Si no, evacúa y espera a los hombres de rojo.