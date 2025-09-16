Agentes del Depincri Leoncio Prado capturaron a cuatro personas acusadas de participar en el secuestro y asesinato del empresario moqueguano César Augusto Ortiz Alponte, de 58 años. El hombre había desaparecido el pasado 2 de septiembre tras salir del Hotel Internacional de Tingo María, donde se hospedaba.

Entre los detenidos figura Carlos Daniel Espinoza Domínguez, señalado como presunto líder de la operación y con supuestos vínculos con la red criminal ‘Los Pulpos Nueva Generación’. También fueron arrestados Enma López Muñoz, Thalía Ramos Romayna y Juan Roger Deza Espinoza, todos vinculados al mencionado hotel.

Días después de su desaparición, los restos calcinados de Ortiz fueron hallados en un descampado de la localidad de Santa Rosa, en Aguaytía, región Ucayali.

De acuerdo con la investigación policial, detrás del crimen estaría la organización denominada ‘Los hoteleros de la muerte’, integrada por recepcionistas del hospedaje.

Los delincuentes exigieron un rescate de tres millones de soles a la familia, pero al no concretarse el pago, habrían asesinado con extrema violencia al empresario. Ortiz había llegado a Tingo María el 30 de agosto con el objetivo de adquirir terrenos para el cultivo de cacao y plátano.

La víctima permaneció 11 días en cautiverio. Durante ese tiempo, sus familiares recibieron llamadas, mensajes y un video en el que se le veía con los ojos vendados, pidiendo por su vida. El hallazgo de su cuerpo el último fin de semana permitió avanzar en las diligencias que derivaron en la captura de los presuntos responsables.

Los nexos en el hotel

Las investigaciones del Depincri Leoncio Prado revelaron que empleados del Hotel Internacional habrían colaborado con la organización criminal. Según la Policía, un grupo de recepcionistas proporcionó datos clave para concretar el secuestro.

Entre ellos figura Carlos Daniel Espinoza Domínguez, identificado como presunto cabecilla y vinculado a la red ‘Los Pulpos Nueva Generación’. Días antes del crimen, Espinoza solicitó una licencia laboral y dejó en funciones a sus supuestos cómplices.