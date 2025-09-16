Turistas salen de Machu Picchu en plataformas artesanales por vía férrea. (Foto: Captura/YT/RPP)
Redacción EC
Redacción EC

La cancelación total de los servicios ferroviarios en ha llevado a cientos de visitantes a buscar alternativas inusuales para abandonar la zona. Desde el lunes 15 de septiembre, el bloqueo indefinido de la vía férrea hacia empujó a decenas de turistas, principalmente extranjeros, a utilizar los llamados ‘chismositos’, pequeñas plataformas artesanales con motor diseñadas originalmente para personal técnico, como medio de evacuación improvisado.

Imágenes difundidas este martes muestran a grupos de hasta ocho personas viajando en estas estructuras de madera y metal, junto a su equipaje, mientras cruzaban la selva alta de Cusco bajo estrictas condiciones de seguridad.

Paro indefinido en Machu Picchu obliga a visitantes a evacuar en ‘chismositos’. (Foto: Captura/YT/RPP)
La medida de suspensión de operaciones por parte de Perú Rail e Inca Rail se dio en respuesta al bloqueo de la vía férrea en el sector de Qori Wayra, distrito de Machu Picchu. Según testigos, habitantes y trabajadores del sector turístico organizaron una red de apoyo improvisada para quienes quedaron atrapados en el distrito.

Quienes optaron por estas plataformas no tenían mayores alternativas: el acceso por carretera también se encuentra restringido debido a las protestas y cierres comerciales. La situación se intensificó desde que el fue declarado por organizaciones sociales, en reclamo de mayor participación local en la gestión turística y en protesta contra presuntos acuerdos poco transparentes entre autoridades y operadores ferroviarios.

Los manifestantes acusan que las actuales condiciones limitan el ingreso de nuevos buses turísticos, afectan la competitividad y elevan los costos de transporte para residentes y visitantes.

Protestas en Machu Picchu revelan fragilidad del sistema turístico y generan alarma internacional. (Foto: Andina)
Mientras tanto, el Colegio Profesional de Licenciados en Turismo habilitó un formulario de emergencia para recopilar información de turistas afectados y canalizar apoyo humanitario. En Ollantaytambo, punto estratégico para el acceso a Machu Picchu, persisten la congestión y la incertidumbre sobre el restablecimiento de los servicios.

Las impactantes imágenes de turistas recorriendo kilómetros en plataformas improvisadas reflejan la fragilidad de la infraestructura turística en la región y han motivado nuevos llamados al diálogo entre autoridades, operadores y comunidades locales.

