Manifestación pacífica en la ruta ferroviaria de Ollantaytambo a Machu Picchu. (Foto: Captura/YT/RPP)
Redacción EC
Decenas de personas realizaron una en la vía férrea que une Ollantaytambo con pueblo, a la altura del kilómetro 88, en la comunidad de San Antonio, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a RPP, los manifestantes portaban carteles en rechazo a la empresa PerúRail, exigiendo que a través de sus trenes se permita el transporte de los 18 buses de la empresa Inversión San Antonio de Torontoy, que asumirá de manera temporal la operación del servicio de traslado de turistas hacia la ciudadela inca.

Agentes de la Policía Nacional acompañaron la movilización, lo que permitió que un tren con destino a Machu Picchu Pueblo transitara con normalidad por la zona.

Cambio de operador

La protesta se enmarca en la reciente decisión de la Municipalidad Provincial de Urubamba, que anunció que , cuya concesión culminó el pasado 4 de septiembre.

El alcalde Ronald Vera explicó que el cambio busca garantizar la continuidad del servicio de transporte a miles de turistas que a diario visitan Machu Picchu. La medida fue adoptada tras coordinar un plan de contingencia con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Sernanp.

San Antonio de Torontoy reemplaza a Consettur en Machu Picchu. (Foto: Andina)
El emitió opinión favorable para aplicar un procedimiento de selección no competitivo por causal de desabastecimiento, lo que permitió otorgar la buena pro a San Antonio de Torontoy y operadores locales. La empresa iniciará con 18 buses, cuyo ingreso al distrito ya fue comunicado a las autoridades correspondientes.

El alcalde Vera aseguró que la municipalidad supervisará directamente la transición, mientras exhortó al Ministerio del Ambiente y al Sernanp a no obstaculizar el plan de contingencia.

