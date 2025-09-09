Hoy martes 9 de setiembre se inauguró la Vía Expresa Sur, obra a cargo Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que tiene como fin disminuir el tráfico en la capital uniendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur a través de cinco kilómetros de recorrido con tres carriles en cada sentido.

En esta vía los vehículos como camiones, autos particulares, motos, entre otros, podrán llegar del Centro de Lima a la zona sur entre 30 a 40 minutos.

Gracias al uso de máquinas pavimentadoras en el Perú, se ha terminado de construir las vías de concreto en la avenida Paseo de la República, entre la avenida República de Panamá y la Panamericana sur.

Salida directa a distritos

Este nuevo corredor vial facilita una conexión rápida y directa desde Barranco y Surco hacia San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, convirtiéndose en una alternativa de ingreso a Lima Sur junto con la avenida Huaylas y la Panamericana Sur.