Viaje desde Lima Centro hasta Lima Sur tomará 30 a 40 minutos gracias a la Vía Expresa Sur. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La será inaugurada la tarde de este martes 9 de setiembre, según informó la . La obra, de casi cinco kilómetros de extensión, conectará la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la y contará con tres carriles en cada sentido, lo que permitirá un tránsito más fluido hacia la zona sur de la capital.

LEE: E-pass en peajes continúa suspendido a tres meses del verano: Hasta 400 mil usuarios serán afectados si no se reestablece

El proyecto forma parte del plan de integración metropolitana y busca reducir la congestión vehicular en una de las áreas más transitadas de la ciudad. Con la nueva vía, el recorrido entre el centro de Lima y la Panamericana Sur tomará entre 30 y 40 minutos, según la (Emape).

Carlos Salas Abusada
Municipalidad de Lima entrega Vía Expresa Sur con tres carriles por sentido y proyección al Metropolitano. (Foto: MML)

Además, se ha previsto un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. “Esa será la última etapa de ejecución, donde se proyectará un corredor segregado con estaciones adecuadas para todo el público”, explicó Pablo Paredes Ramos, presidente del directorio de Emape.

El funcionario precisó que la obra fue ejecutada bajo la modalidad “fast-track”, una figura poco utilizada en el Perú, que permite iniciar la construcción con aprobaciones parciales sin esperar el expediente técnico completo.

La primera etapa incluye seis cruces a nivel, aunque en los próximos meses se implementarán pasos a desnivel para mejorar la circulación, priorizando los accesos de ingreso y salida. El tránsito no será interrumpido en su totalidad durante estas obras complementarias, según detalló la Municipalidad.

Vía Expresa Sur promete agilizar conexión entre el centro de la capital y la Panamericana Sur. (Foto: Andina)

La Vía Expresa Sur se convertirá en un nuevo acceso para los distritos del sur de Lima, beneficiando a más de tres millones de ciudadanos. También contribuirá a descongestionar vías alternas como Tomás Marsano y Aviación, que soportan gran carga vehicular.

MÁS: El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios

En su fase completa, la megaobra permitirá consolidar un nuevo eje de movilidad en , integrando transporte privado y público en beneficio de millones de usuarios.

