La Vía Expresa Sur será inaugurada la tarde de este martes 9 de setiembre, según informó la Municipalidad de Lima. La obra, de casi cinco kilómetros de extensión, conectará la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur y contará con tres carriles en cada sentido, lo que permitirá un tránsito más fluido hacia la zona sur de la capital.

El proyecto forma parte del plan de integración metropolitana y busca reducir la congestión vehicular en una de las áreas más transitadas de la ciudad. Con la nueva vía, el recorrido entre el centro de Lima y la Panamericana Sur tomará entre 30 y 40 minutos, según la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Municipalidad de Lima entrega Vía Expresa Sur con tres carriles por sentido y proyección al Metropolitano. (Foto: MML)

Además, se ha previsto un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. “Esa será la última etapa de ejecución, donde se proyectará un corredor segregado con estaciones adecuadas para todo el público” , explicó Pablo Paredes Ramos, presidente del directorio de Emape.

El funcionario precisó que la obra fue ejecutada bajo la modalidad “fast-track”, una figura poco utilizada en el Perú, que permite iniciar la construcción con aprobaciones parciales sin esperar el expediente técnico completo.

La primera etapa incluye seis cruces a nivel, aunque en los próximos meses se implementarán pasos a desnivel para mejorar la circulación, priorizando los accesos de ingreso y salida. El tránsito no será interrumpido en su totalidad durante estas obras complementarias, según detalló la Municipalidad.

Vía Expresa Sur promete agilizar conexión entre el centro de la capital y la Panamericana Sur. (Foto: Andina)

La Vía Expresa Sur se convertirá en un nuevo acceso para los distritos del sur de Lima, beneficiando a más de tres millones de ciudadanos. También contribuirá a descongestionar vías alternas como Tomás Marsano y Aviación, que soportan gran carga vehicular.

En su fase completa, la megaobra permitirá consolidar un nuevo eje de movilidad en Lima Metropolitana, integrando transporte privado y público en beneficio de millones de usuarios.