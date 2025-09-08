Un camión que transportaba aceite vegetal se volcó la tarde de este lunes en la vía de la Línea Amarilla, en el Cercado de Lima, a la altura del puente Caquetá. El siniestro provocó el bloqueo de uno de los carriles en sentido de norte a sur.

De acuerdo con información de RPP, el vehículo de carga pesada con placa BZU944 perdió la estabilidad por causas que aún se investigan. Las autoridades no descartan que un posible exceso de velocidad haya originado la volcadura, teniendo en cuenta que en ese tramo de la vía la velocidad máxima permitida es de 40 km/h.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Al lugar llegaron dos grúas de la concesionaria Lima Expresa, encargada de levantar y retirar la unidad para restablecer el tránsito vehicular. Si bien un carril permanece bloqueado en dirección norte a sur, en el sentido contrario los vehículos circulan con normalidad.

Asimismo, otro camión de la empresa de transportes Tacsa S.R.L. arribó desde el Callao para trasladar la carga de aceite vegetal que llevaba la unidad siniestrada. Por otro lado, el conductor fue derivado a la clínica Jesús del Norte, en Independencia, donde recibe atención médica.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó en la red social X que su Intendencia de Lima Metropolitana inició una investigación sobre el accidente como parte de las acciones de inspección por incidentes peligrosos y de trabajo.