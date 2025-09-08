El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha declarado el tercer viernes de octubre de cada año como el “Día Nacional de los Picarones”, según la Resolución Ministerial N° 0337-2025-MIDAGRI. Esta iniciativa tiene como propósito principal revalorar este postre tradicional y, al mismo tiempo, impulsar el consumo de productos de la agricultura familiar que se utilizan en su elaboración.

El MIDAGRI señaló que la fecha conmemorativa contribuirá a fortalecer la identidad gastronómica del país, dinamizar la economía de los pequeños productores agrarios y fomentar el turismo. Además, se espera que ayude a la preservación de las tradiciones culinarias que se han transmitido a lo largo de las generaciones.

Los picarones se preparan con insumos provenientes de diversas regiones del Perú. Entre ellos: el camote, zapallo, quinua, kiwicha, papa, miel de chancaca y cacao, cultivados en la costa, sierra y selva del país. Estos ingredientes provienen en gran medida de la agricultura familiar, sector que constituye una fuente de ingreso para un número de familias.

Se espera que la creación de una fecha específica para este postre genere más oportunidades de mercado para los productores agrícolas y favorecerá el consumo interno.

De esta manera, a partir de este año, cada tercer viernes de octubre se llevarán a cabo actividades de promoción y difusión para incentivar el consumo de este postre.

Cabe destacar que los picarones no son los únicos antojos gastronómicos peruanos con un día. También tienen una fecha especial el pollo a la brasa, el chicharrón, el cebiche, el pisco sour, entre otros.