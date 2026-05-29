Por Redacción EC

Actualmente, la tecnología desempeña un papel clave en el mundo al impulsar el crecimiento económico, fortalecer la comunicación, ampliar el acceso a la información y optimizar procesos en ámbitos como la salud, la educación y el transporte, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En ese contexto, diversas empresas lanzan al mercado una serie de artefactos y productos cada vez más avanzados, los cuales suelen llamar la atención de muchas personas por sus innovadoras funciones y sorprendentes prestaciones. Así, en esta oportunidad, una compañía tecnológica más grande del mundo presentó un televisor de 135 pulgadas que tiene la capacidad de plegarse en cinco paneles rígidos con el objetivo de facilitar su transporte e instalación en ciertos lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.