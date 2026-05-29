Actualmente, la tecnología desempeña un papel clave en el mundo al impulsar el crecimiento económico, fortalecer la comunicación, ampliar el acceso a la información y optimizar procesos en ámbitos como la salud, la educación y el transporte, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En ese contexto, diversas empresas lanzan al mercado una serie de artefactos y productos cada vez más avanzados, los cuales suelen llamar la atención de muchas personas por sus innovadoras funciones y sorprendentes prestaciones. Así, en esta oportunidad, una compañía tecnológica más grande del mundo presentó un televisor de 135 pulgadas que tiene la capacidad de plegarse en cinco paneles rígidos con el objetivo de facilitar su transporte e instalación en ciertos lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES EL TELEVISOR QUE PUEDE DOBLARSE EN CINCO PARTES?

A través de la empresa Shenzhen MTC se presentó por todo lo alto un televisor de 135 pulgadas capaz de plegarse en cinco secciones, lo que facilita su traslado e instalación en hogares o edificios. De hecho, gracias a esta innovación, ya no sería necesario recurrir a grúas u otros métodos complejos para ingresar el aparato a determinados espacios. Asimismo, la pantalla incorpora tecnología Fine Pitch MicroLED, un sistema en el que cada píxel funciona como una fuente de luz independiente. Esta innovación permite alcanzar mayores niveles de brillo, una mejor eficiencia energética y negros más profundos en comparación con tecnologías convencionales como, por ejemplo, OLED y LCD, ofreciendo una experiencia visual más uniforme y de alta calidad.

Entre las otras novedades que tiene el televisor es que puede combinar una sofisticada ingeniería mecánica con un sistema automatizado de cinco segmentos. Por lo tanto, la estructura puede retraerse completamente cuando no está en uso y desplegarse de forma autónoma al encenderse, una característica orientada a mejorar la comodidad y la experiencia del usuario. En cuanto a la venta de este producto, según medios locales, no está disponible en tiendas minoristas, por lo que los interesados en acceder a uno de ellos se debe gestionar exclusivamente mediante pedidos directos. Finalmente, el aparato de origen chino, dirigido al segmento de alta gama, está diseñado para proyectos premium y se comercializa con precios que fluctúan entre los US$ 25 000 y los US$ 50 000, conforme comparte La República.

¿CÓMO SABER EL ORIGEN DEL APELLIDO?

Ante la curiosidad por conocer el origen de un apellido, la plataforma Geneanet (LINK) se posiciona como una de las principales opciones para indagar más sobre su procedencia e historia familiar. La página web muestra un mapa mundi con la distribución geográfica de los apellidos generado con la información de millones de personas. Asimismo, despliega una línea de tiempo que permite seguir la evolución de la distribución geográfica de un apellido a través de los años. Al revisar los registros históricos, se pueden identificar las localidades donde aparecen las referencias más antiguas vinculadas a ese linaje.

Eso no es todo, el mapa de calor, por su parte, señala las zonas con mayor concentración de usuarios registrados o con más coincidencias de un mismo apellido. Esta información proviene de la herramienta de árboles genealógicos de Geneanet, especializada en genealogía, etimología y antroponimia, que reúne datos de más de 9 000 millones de personas gracias a los aportes de sus usuarios. Además, la plataforma ofrece una breve explicación sobre el origen y la etimología del apellido consultado, lo que ayuda a comprender mejor sus raíces históricas y culturales, conforme comparte 20 Minutos.