Comenzó con una cocina de kerosene y hoy tiene la receta del picarón perfecto: la historia detrás de los famosos picarones de La Rica Miel

En pleno Centro de Lima, entre ambulantes, puestos de venta variados y el típico ruido de una ciudad ocupada, Rosa Sulca ofrece, desde hace más de 10 años, una de las mejores recetas de picarones que se pueden probar.

Es que, con la maestría de quien lleva 25 años dedicándose a este oficio del picarón, la señora Rosa nos presenta la combinación perfecta entre un buñuelo con un exterior crocante y un interior ligero y suave. A propósito del Día Nacional de los Picarones, Provecho conversó con la experta para conocer más sobre su dulce historia.

El puesto de La Rica Miel se encuentra en la cuadra 14 del jirón Andahuaylas. / ANTONIO MELGAREJO

Tenía apenas doce años cuando, curiosa y obstinada, imitaba a un familiar que vendía este clásico postre limeño. “Yo decía: a mí me tiene que salir más rico”, recuerda sonriendo, algo que solo hace cuando habla de lo que más ama. A los quince, la pérdida de su madre la empujó a convertir su pasatiempo en sustento. Consiguió una pequeña carretilla de madera con una cocina de kerosene y empezó a vender picarones por necesidad y con esperanza de tener la mejor receta.

Con los años, la niña inquieta se convirtió en una mujer perseverante, capaz de moldear el destino con sus manos, las mismas que hoy dan forma a la masa dorada con la precisión de un músico profesional. Rosa habla mientras el aceite burbujea; el aire se llena de ese aroma que mezcla zapallo, camote y miel tibia. No suele sonreír mucho, pero basta con mirarla cuando ofrece la yapa —esa generosa lluvia extra de miel— para notar que su trabajo le da alegría.

Rosa atiende el puesto junto a su esposo Julio, de lunes a domingo. / ANTONIO MELGAREJO

Su historia también está marcada por la constancia. Participó en concursos cuando Lima aún celebraba sus dulces en la Plaza Italia, durante la gestión de Alberto Andrade. Fue ahí donde su talento empezó a brillar. “El chef que controlaba la calidad me decía que tenía un buen producto”, cuenta con orgullo. En el 2012 fue reubicada en el corazón de Jr. Andahuaylas, donde hoy su carretilla —Picarones La Rica Miel— es parada obligada para quienes buscan el sabor auténtico.

Cada porción es un pequeño espectáculo. Rosa toma la masa y la deja caer en el aceite con un gesto ensayado durante más de dos décadas. El resultado: picarones dorados, crocantes por fuera y suaves por dentro, servidos con miel en su punto, ni muy líquida ni muy espesa. Comer uno es morder la gloria, sentir cómo lo crujiente se rinde ante lo tierno, mientras la miel se desliza por los dedos y la calle entera huele a dulce.

Los picarones se preparan en un par de minutos. "Es una espera que vale la pena", explica Rosa. / ANTONIO MELGAREJO

Innovar sin perder la esencia

El sueño de Rosa no se detuvo con la fama local. En 2014 llegó su gran salto: Mistura, la recordada feria gastronómica. “Mi sueño siempre fue ingresar a Mistura, así que lograrlo fue algo que no podía creer”, recuerda. Fue ahí donde comenzó a experimentar con mieles de frutas, una idea que la llevó a reinventar el postre sin traicionar su esencia. “Empecé con la de maracuyá y me di cuenta que hacía contraste muy bien con el picarón. Luego hice la de mango, después la de guanábana y, en 2016, presenté la de aguaymanto”, cuenta.

Picarones La Rica Miel propone acompañar este delicioso buñuelo con la miel tradicional de higo. Pero, si desea algo diferente puede optar por las mieles de mango, maracuyá, aguaymanto o guanábana. / ANTONIO MELGAREJO

Su propuesta llamó la atención del chefs como Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, quien controló la calidad de los picarones de los participantes. “No lo conocía mucho en ese momento, pero luego supe quién era. Me sentí muy orgullosa”, dice. Desde entonces, La Rica Miel ha viajado a ferias como Perú Mucho Gusto, donde Rosa ha representado al sabor limeño en regiones como Tacna, Lambayeque y Tumbes.

Hoy trabaja junto a su esposo, Julio, y una ayudante, quienes comparten con ella el mismo ritmo incansable. Su meta ahora es abrir un local propio. “Ya tengo un público ganado. Cuando voy a las ferias y ven el nombre La Rica Miel, la gente me reconoce. Quiero crecer, para poder atender a más personas y ofrecer una mejor experiencia”, asegura.

La miel de mango es una delicia diferente que recomendamos probar. / ANTONIO MELGAREJO

El sabor que no se olvida

El secreto de un buen picarón, dice Rosa, está en el equilibrio. Ni el fuego puede ser débil ni la miel impaciente. “El picarón tiene que estar crocante por encima, suavecito por dentro, y la miel en su punto”, explica. En su puesto, el proceso es casi hipnótico: cada aro de masa entra al aceite y, en apenas dos minutos, sale dorado, liviano, listo para recibir su baño brillante de miel de higo o de frutas.

En este Día Nacional de los Picarones, Rosa Sulca celebra no solo su oficio, sino una vida entera entre masa y miel, entre el ruido del Centro y la satisfacción de quienes, al probar sus picarones, descubren que todavía hay sabores que resisten al tiempo.

La porción de picarones tiene un costo de 12 soles. / ANTONIO MELGAREJO