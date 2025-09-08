La feria gastronómica realizará su edición en Lima este mes de octubre.
Redacción EC
Redacción EC

La feria gastronómica regresa a la capital, cargada de sabores y aromas tradicionales; en esta edición número 28 se celebra la diversidad culinaria que representará a la costa, sierra y selva. Entérate cómo conseguir tus entradas sin costo alguno y participa del evento.

El evento gastronómico contará con más de 200 platillos de 25 regiones del Perú, éste se realizará los días 30, 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre; en la explanada de la costa verde del distrito de magdalena la cual tendrá acceso al estacionamiento administrado por la municipalidad.

En esta nota te contamos más detalles para ser parte del evento.

¿Cómo puedes obtener tus entradas de forma gratuita?

Las entradas a la feria no tendrán costo y puedes adquirirlas a través de la página web de Ticketmaster. Además, podrás disfrutar de un ambiente que combina la gastronomía, entretenimiento y cultura, ya que contará con 24 puntos de interés, desde artesanías, foodtrucks, comidas de la costa, sierra, selva, un área de juegos y artistas en vivo. En la web tendrás acceso a un croquis que te guiará de forma sencilla.

No hay límite de edad para participar, solo se requiere a los asistentes para ingresar al evento contar con su documento de identidad en físico y con entrada. Podrás adquirir hasta un máximo de 6 entradas por persona.

Si no cuentas con un vehículo particular para ingresar a la explanada, la feria Perú Mucho Gusto incluirá transporte para los asistentes; ubicado en 4 puntos de partida (Plaza San Miguel, Costa Verde, Parque Kennedy y Larcomar), todos con llegada a la costa verde Magdalena.

Actividades platos y precios

En Perú Mucho gusto podrás descubrir la variedad de zonas culinarias y de entretenimiento para disfrutar en familia; estarán disponibles desde la zona costa, con “recetas con alma de mar y valle”, postres regionales, bebidas espirituosas, cervezas artesanales, brasas y mucho más. Los precios de los platillos tendrán montos desde los S/5.00 para las bebidas y los platos de fondo oscilarán entre los S/15 y S/30.

Perú Mucho Gusto reúne representantes de destacadas cocinas de todo el país.
La variedad de actividades que cuenta la feria incluirá música en vivo, zonas de recreación para niños y zonas de descanso; el evento contará con la presencia de artistas como: Combinación de la Habana, Frágil, Los Mirlos, Mauricio Mesones, Agrupación Peruana Ballumbrosio y mucho más.

Puedes visitar la feria en cualquier momento durante los siguientes horarios:

Jueves: 13:00 p.m. a 10:00 p.m.

Viernes: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. a 10:00 p.m

Ten en cuenta que el aforo es limitado, por lo que el acceso estará sujeto a esta restricción en todo momento. Por lo tanto, te recomendamos llegar temprano para que puedas disfrutar al máximo todo lo que el evento tiene para ofrecer.

