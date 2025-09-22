Así se vivió el Perú Mucho Gusto 2025 en Nueva York.
La feria gastronómica peruana Perú, Mucho Gusto culminó con éxito su primera edición internacional en la ciudad de Nueva York, con un evento que se desarrolló en Brooklyn desde el 19 hasta el 21 de septiembre para promover la riqueza culinaria y cultural del país.
El evento reunió a una variedad de restaurantes peruanos establecidos en Nueva York y Nueva Jersey que participaron con una selección de platos que abarcan desde recetas tradicionales hasta propuestas de cocina de autor, incluyendo cebiche y otras especialidades.
El programa de la feria incluyó diferentes secciones temáticas. Una de ellas está dedicada al pisco, la bebida nacional, con una barra de degustación a cargo de Johnny Schuler. Además, Claudia Moquillaza participó con un seminario titulado “Mujer Pisco: La nueva era”. Otro espacio se destinó a la exposición de superalimentos, como granos andinos, café y aceites, junto con otros productos de exportación.
Con esta edición, Perú, Mucho Gusto llegó por primera vez a Norteamérica, un paso que la organización considera como una forma de conectar con nuevos públicos y fortalecer el vínculo de la cocina peruana con el mundo.
