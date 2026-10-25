Perú Mucho Gusto reúne en un solo lugar a expositores de todas las regiones del Perú. (Foto: PromPerú/ Difusión)
Perú Mucho Gusto reúne en un solo lugar a expositores de todas las regiones del Perú. (Foto: PromPerú/ Difusión)
Por Redacción EC

La feria gastronómica Perú Mucho Gusto tendrá una nueva edición en Lima desde este 30 de octubre al 1 de noviembre en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, donde se reunirán expositores de las 25 regiones del país con sus mejores platos, bebidas y postres.

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