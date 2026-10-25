La feria gastronómica Perú Mucho Gusto tendrá una nueva edición en Lima desde este 30 de octubre al 1 de noviembre en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, donde se reunirán expositores de las 25 regiones del país con sus mejores platos, bebidas y postres.

Organizada por PromPerú, el concepto de esta nueva edición en la capital girará en torno de “Un país de sabores con historia”, lo que se reflejará en una propuesta diseñada para recorrer el Perú a través de sus cocinas, productos y tradiciones en el espacio de la feria.

La feria contará con 145 expositores, que ocuparán un espacio de 48 mil metros cuadrados de feria, divida en áreas como:

Del Mar a la Amazonía: cocinas de los distintos ecosistemas del país, del litoral a la selva.

cocinas de los distintos ecosistemas del país, del litoral a la selva. A la Leña y a la Hoja: técnicas ancestrales de cocción: fuego, horno de barro y envuelto en hoja.

técnicas ancestrales de cocción: fuego, horno de barro y envuelto en hoja. Sabores del Mestizaje: los platos que nacieron del encuentro de cocinas y hoy son identidad nacional.

los platos que nacieron del encuentro de cocinas y hoy son identidad nacional. Cocinas Emblemáticas: casas con trayectoria y recetas de legado.

casas con trayectoria y recetas de legado. Comida Contemporánea: propuestas de innovación sobre producto peruano.

propuestas de innovación sobre producto peruano. Entre Tabernas: cocina de taberna y tradición de barra.

La feria también contará con actividades en zonas temáticas como: crea tu pisco sour, tu blend del Perú, mercado a ciegas, zona de niños, talleres de artesanía, etc. Todos de ingreso libre.

¿Cómo conseguir entradas para la feria?

La feria Perú Mucho Gusto es de ingreso gratuito. Para acceder, deberás presentar tu DNI al ingreso y seguir estos pasos:

Presenta tu DNI. Lo piden en el pórtico a todos, adultos y menores de edad. Vale el DNI físico o el pasaporte.

Lo piden en el pórtico a todos, adultos y menores de edad. Vale el DNI físico o el pasaporte. Deja que escaneen el documento. El personal lee el código de barras o el código QR y registra tu ingreso.

El personal lee el código de barras o el código QR y registra tu ingreso. Recibe tu pulsera. Es numerada y va puesta durante toda la visita. Con ella recorres libremente todas las zonas.

Es numerada y va puesta durante toda la visita. Con ella recorres libremente todas las zonas. Al salir, te la cortan. Así se actualiza el aforo en tiempo real. Considera que si sales, para volver a entrar tendrás que pasar otra vez por el pórtico.

Es importante recalcar que no hay entrada que comprar ni inscripción previa para participar como asistente de Perú Mucho Gusto 2026. El acceso se controla por aforo. Además, durante la feria encontrarás la activación “DNI de la Ciudad del Sabor”, disponible con cupos limitados. Si participas, te tomarán una foto y recibirás un DNI impreso que podrás ir sellando conforme consumas y recorras los distintos espacios de la feria. Este DNI forma parte de la activación y no es un requisito para ingresar al evento, cuyo acceso es gratuito.