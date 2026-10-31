Un cebiche de trucha con el punto preciso de acidez y picante, un paiche amazónico servido en distintas versiones o un enrollado de alpaca acompañado de risotto de quinua. La gastronomía de todas las regiones del país se reúne en la Costa Verde con una selección de sabores que invita a recorrer el Perú sin salir de Lima. En esta edición de Perú Mucho Gusto, restaurantes de la capital y regionales de larga trayectoria comparten espacio con propuestas que llegan por primera vez a la feria, todos con una muestra de aquello que mejor saben hacer.

Durante la primera jornada recorrimos la feria y encontramos platos tradicionales, preparaciones que ponen en valor los productos de cada región y algunas combinaciones que sorprenden. Estos son algunos de nuestros favoritos y otras paradas que recomendamos tener en cuenta.

La inauguración contó con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison; y Teresa Mera, Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ.

De la trucha puneña al paiche amazónico

Entre las primeras propuestas que vale la pena buscar está el ceviche de trucha de Mareas Ceviches y Más, representante de Puno. Por un buen precio, sirven un plato generoso, con trozos de pescado fresco y una sazón que encuentra un equilibrio preciso entre la acidez del limón y el picante del ají. La trucha tiene una textura delicada, sin resultar demasiado grasosa, pero conserva un sabor propio que se luce en esta preparación.

Las canastitas de plátano con paiche a la chalaca con una entrada fresca y deliciosa, ideal para comenzar el recorrido por PMG.

Desde Loreto, el Restaurante Fitzcarraldo presenta su propuesta por primera vez en la feria, con un muchame de paiche que destaca por su textura y frescura. La atención al detalle se percibe en toda la propuesta, desde el pan con el que se sirve hasta sus acompañamientos, que completan la experiencia. El toque de ají charapita aporta el picor necesario para cerrar cada bocado.

El paiche también encuentra otra expresión en las canastitas de plátano con paiche a la chalaca, de Burgos’s Restaurant, representante de Madre de Dios. Aquí, el pescado de río se presenta dentro de pequeñas canastas de plátano bien fritas, en una combinación que demuestra su versatilidad.

En la sección de Mercado se pueden encontrar exposiciones para conocer más sobre frutas peruanas, papas y ajíes.

Guisos regionales y productos de los Andes

Si hablamos de cocina piurana, hay una parada que merece especial atención: la Picantería La Tomasita, un clásico de la región que llega con su seco de cabrito. La carne destaca por su suavidad, mientras que el guiso tiene un sabor intenso y contundente. Es una preparación de esas que reconfortan y que encuentran en la sazón tradicional su mayor fortaleza.

El Kanka de cerdo es un contundente plato que es tradicional de la temporada de Pascua en Ayacucho. Los encargados de presentar este manjar son el Restaurante La Casa de Mama Lucy. Se sirve con unas buenas papas andinas, choclo y sarsa de cebolla.

Kanka de cerdo, un clásico de la Pascua ayacuchana, servido con choclo, papas y sarsa de cebolla.

Una propuesta distinta llega desde Huancavelica con el Restaurante Donde Adrián y su enrollado de alpaca en salsa de ayrampo, acompañado de risotto de quinua. El plato combina un producto representativo de los Andes con una presentación más contemporánea. La salsa incorpora el ayrampo, un pequeño fruto andino, mientras que el risotto aporta una textura suave y muy cremosa.

El Warique de la Patada presenta una combinación infaltable: papa rellena y cebiche.

La capital también tiene propuestas que merecen una parada. En Warique de la Patada, la papa rellena con ceviche reúne dos preparaciones muy queridas por los peruanos en un solo plato.

Los clásicos que no pueden faltar

Hay platos que se han ganado un lugar en el imaginario gastronómico peruano y que tampoco podían quedar fuera de esta edición. Desde Lima Metropolitana, la Sanguchería El Chinito se hace presente con su clásico sánguche de chicharrón, una de esas alternativas que siempre encuentran público entre quienes buscan un desayuno contundente o un bocado para cualquier momento del día.

El público conversa con representantes de los distintos restaurantes, cafeterías, cervecerías, entre otros, para conocer sus propuestas y descubrir delicias de la gastronomía regional.

La cocina amazónica también tiene un representante infaltable en el chaufa amazónico de La Patarashca, de San Martín, mientras que Tacna llega con el chancho a la caja china al vino del Restaurante Ochoa. Desde Huaral, por su parte, Las Dalias presenta su chancho al palo a la naranja Huando, una preparación que combina una de las técnicas más reconocidas de la gastronomía de la provincia con el sabor de este cítrico local.

Un espacio para los antojos dulces y el café

El recorrido no termina con los platos de fondo. Entre los productos que encontramos también destacan el turrón de cacao de Maná Coffee & Chocolate, una alternativa para quienes quieren descubrir otras formas de disfrutar este ingrediente peruano; y las rosquitas de manteca con manjar blanco de la panadería y pastelería El Padrino, ideales para acompañar una pausa dulce.

Para los amantes del café, Mítika presenta un frappé que también merece un espacio en la ruta. Son propuestas que amplían la experiencia de la feria y permiten llevarse algo más que el recuerdo de un buen almuerzo.

El café peruano tiene un espacio especial, pensado para todos sus fanáticos.

¿Cuándo y dónde visitar Perú Mucho Gusto 2026?

La feria se desarrolla hasta el domingo 1 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar. El horario de atención es de 10:00 a. m. a 10:30 p. m. y el ingreso es gratuito, presentando DNI, pasaporte o carné de extranjería.