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En esta nota descubre qué bocados recomendamos disfrutar y qué restaurantes conocer en tu visita a la feria Perú Mucho Gusto 2026, en Magdalena del Mar.
En esta nota descubre qué bocados recomendamos disfrutar y qué restaurantes conocer en tu visita a la feria Perú Mucho Gusto 2026, en Magdalena del Mar.
/ Cesar Campos
Por Pierina Denegri Davies

Un cebiche de trucha con el punto preciso de acidez y picante, un paiche amazónico servido en distintas versiones o un enrollado de alpaca acompañado de risotto de quinua. La gastronomía de todas las regiones del país se reúne en la Costa Verde con una selección de sabores que invita a recorrer el Perú sin salir de Lima. En esta edición de Perú Mucho Gusto, restaurantes de la capital y regionales de larga trayectoria comparten espacio con propuestas que llegan por primera vez a la feria, todos con una muestra de aquello que mejor saben hacer.

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