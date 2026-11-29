En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Batalla de Ayacucho, la feria gastronómica Perú Mucho Gusto volverá a esta región con un programa que, a lo largo de tres días, buscará resaltar todas las bondades que tiene como destino turístico. Además de su cocina, panadería y productos, el evento destacará sus artesanías, música y tradiciones a través de la propuesta de los expositores y de la identidad gráfica de los espacios.

“Una estrategia para que el turista peruano conozca más las regiones o prefiera viajar por el Perú antes que al exterior es la diversificación de la oferta. En este momento, Ayacucho es una plaza que nos permite diversificar la oferta turística y desestacionalizar la demanda durante el fin de semana largo por los feriados del 8 y el 9 de diciembre”, explica Laura Alegría García, subdirectora de Promoción de Turismo Interno de Promperú, en diálogo con El Comercio.

Del sábado 5 al lunes 7 de diciembre, la feria reunirá a 55 expositores de 19 regiones en el Centro de Convenciones Canaán. Este recinto, que cuenta con un espacio de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, será adaptado bajo el concepto “Sabores con historia” para ofrecer un recorrido inspirado en las escenas tridimensionales del retablo ayacuchano y las narraciones sobre el trabajo y las celebraciones de las tablas de Sarhua, acompañados por los colores y patrones de los textiles andinos.

“Tenemos espacios construidos sobre la base de retablos ayacuchanos, famosos por contar una historia, así que en cada zona intervenida habrá uno que relate lo que se vive allí. Si hablamos de artesanías, se verá cómo se trabaja este arte; si estamos en el espacio de productos, se mostrarán los insumos emblemáticos de la región”, detalla Alegría sobre la puesta en escena que recibirá al público a través de las mayores expresiones culturales locales.

La propuesta 2026

En el plano culinario, los asistentes encontrarán creaciones tradicionales de la región anfitriona, como la puca picante y el pan chapla, junto a platos representativos de otras zonas del país, entre los que destacan el rocoto relleno arequipeño, la pachamanca de Junín y diversas especialidades de la Amazonía. La oferta se complementará con una zona de productos regionales para que los asistentes accedan a distintas variedades de café, cacao y tuna, además de la ruta de la papa, dedicada a mostrar la diversidad de tubérculos altoandinos y sus usos en la cocina.

Una de las principales novedades será el espacio dedicado a la panadería tradicional ayacuchana, donde maestros panaderos mostrarán en vivo la elaboración del pan chapla, el pan wawa y los bizcochuelos huamanguinos, permitiendo al público participar y degustar estas especialidades. Asimismo, la zona de ‘showcooking’ presentará seis experiencias diarias durante las tres jornadas, con preparaciones de la cocina huamanguina y de comunidades nativas, elaboración de quesos andinos, exploración del cacao de la selva ayacuchana y catas guiadas de café.

Perú Mucho Gusto vuelve a Ayacucho.

“La gastronomía en Ayacucho es clave, pero no solo ella, sino también sus productos: tenemos el cacao, las artesanías y una gran propuesta de panadería. A lo largo del año se ha puesto en valor el trabajo de las panaderas de la región, y por eso quisimos mostrar esta experiencia en vitrina”, señala la vocera de Promperú, quien destaca que la región ha mejorado su infraestructura y servicios para atender tanto al turista de Lima y regiones cercanas que llegan por vía terrestre, como al visitante extranjero.

La huella de la feria

Con esta edición, Promperú proyecta recibir a 40 mil visitantes y generar un movimiento económico de S/ 2,5 millones en actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio. Según explica Alegría, una feria de esta magnitud beneficia directamente a hoteles, agencias de viaje y transportistas, pero también dinamiza a toda la cadena de valor indirecta, incluyendo a artesanos, productores, bodegas y pequeños empresarios locales.

La programación cultural se desplegará en cuatro escenarios y en una zona de artesanía donde el público observará en vivo el tallado de retablos y el pintado de tablas de Sarhua. La agenda musical estará encabezada por el rock en quechua de Uchpa, el pop andino de Milena Warthon y la música andina contemporánea de Max Castro, culminando con “Ayacucho: herencia viva”, un espectáculo que fusionará las tradiciones musicales de Quinua, Víctor Fajardo y Puquio con sonidos contemporáneos.

Desde su primera edición en Lima en 2008, Perú Mucho Gusto se ha consolidado como una plataforma para incentivar los viajes internos a partir de la cocina. Además de su edición anual en la capital y su presencia periódica en Tacna, la feria ha recorrido regiones como Tumbes, Moquegua, Chiclayo y Piura, e incluso ha cruzado fronteras con ediciones en Estados Unidos, España y Brasil.

La tradición del retablo ayacuchano será parte de la feria. (Foto: Getty Images)

Para Alegría, esta vitrina permite presentar “con nombre y apellido” la diversidad culinaria de las regiones en fechas estratégicas del año, complementando los esfuerzos de promoción internacional de Promperú. “La gastronomía se ha trabajado en los últimos veinte años y ha logrado posicionar al Perú como un destino gastronómico, por lo que uno de nuestros principales atributos en el exterior es justamente nuestra cocina”, concluye.

Perú Mucho Gusto Ayacucho será la última parada del 2026 de la feria. El ingreso es libre.