Crudos del Pacífico: erizos, almejas, pata de burro, pescado, con aceite pachicay y chili crunch. (Foto: Cristina Hara)

Son propone una mezcla de tradiciones, trayectorias e ingredientes, pero sobre todo de estilos. Lo más difícil ha sido lograr que no se sienta como dos restaurantes conviviendo en uno, sino que exista una tercera cocina que nace de esta mezcla. Y se logra desde el inicio con los snacks. Con el banh mi de cerdo acompañado de encurtidos de la casa y chalaquita o sus pacoras de acelga, unas torrejitas al estilo de la India con salsa de yogur y gel de uva borgoña. El cebiche Son, con pesca del día, pulpo, chicharrón de pota, puré de loche y leche de tigre de coco y chulpi, expresa muy bien la idea de la mezcla entre lo asiático y lo peruano. La chistorra casera nos devuelve al paso por España, pero con un toque de cecina, curry rojo, papas al hilo y kétchup de sachatomate.

Kebab norteño de cordero y loche y chistorra casera con jugos de curry y papas al hilo. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

Para tomar nota La coctelería A cargo de Johan Ramos, la carta de cócteles bien vale una visita por sí sola. Infaltable el pisco Ferreyros. Los hay de inspiración clásica, como el Capitán Son, con pisco acholado, vermut rojo y cordial de maíz de jora, o llevados al terreno experimental, como el Costa Verde, con pisco acholado, Sinsonte (un aperitivo de ajíes) y un cordial de mar elaborado en casa. Además, los snacks a S/13 quizás son la mejor decisión de la carta, porque te permiten ir por un cóctel a la barra y comer cuatro sin tener que hacer cuentas.

Pero donde vemos por completo la expresión de Son es en sus platos más elaborados, como el kebab norteño, un cordero suave de sabor y textura, hecho a la brasa con loche y salsa norteña, acompañado de panes naan recién hechos. O en la pesca a la brasa con un enchilado tai, frejoles verdes y pequeñas croquetas de yuca. También hay un curry de pato y un pollo estilo Siam. Para los seguidores de la cocina de Francesca, el pollo especiado es uno de los platos favoritos. Aquí lo prepara con un marinado de ajíes y lo sirve con hongos y salsa Tom Kha. Entre sus postres, resalta un cremoso de lulo y vainilla con miel de cítricos y granita, pero es un placer volver a encontrar la Flor de Loto, creación que la acompaña siempre: una masa crujiente al estilo ponderación con manjar de azafrán mochero y cardamomo, que se disfruta con helado de coco.

El postre más indio de la carta se prepara con azafrán mochero. (Foto: Richard Hirano)

Son demuestra que se pueden unir dos estilos sin luchar por el protagonismo. También nos plantea una pregunta: ¿la generación posterior a nuestro boom gastronómico prefiere la mesa compartida y desenfadada al menú de pasos con mantel? //

Sepa más Son Dirección: Av. Mariscal La Mar 1296, Miraflores Reservas: https://son.mesa247.pe @son.lagranmezcla