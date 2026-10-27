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Resumen

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Descubre ocho deliciosas alternativas para la temporada de Halloween: desde dulces temáticos hasta alternativas basadas en calabaza, con el especiado 'pumpkin spice'.
Descubre ocho deliciosas alternativas para la temporada de Halloween: desde dulces temáticos hasta alternativas basadas en calabaza, con el especiado 'pumpkin spice'.
/ Amarena // Macchia // Raquel Foinquinos
Por Pierina Denegri Davies

Halloween es la excusa perfecta para darse un gusto. Entre lattes de pumpkin spice, pies de calabaza, cheesecakes y postres inspirados en personajes de terror, siete propuestas en Lima apuestan por los sabores y la creatividad de la temporada. Desde bebidas especiadas hasta dulces con formas de calaveras, arañas y vampiros, esta ruta reúne alternativas para quienes quieren celebrar octubre con algo delicioso.

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