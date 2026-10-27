Halloween es la excusa perfecta para darse un gusto. Entre lattes de pumpkin spice, pies de calabaza, cheesecakes y postres inspirados en personajes de terror, siete propuestas en Lima apuestan por los sabores y la creatividad de la temporada. Desde bebidas especiadas hasta dulces con formas de calaveras, arañas y vampiros, esta ruta reúne alternativas para quienes quieren celebrar octubre con algo delicioso.

El sabor de la calabaza

IG: @amarena.__

En Amarena, la calabaza se convierte en protagonista de dos clásicos de temporada. El Pumpkin Spiced Latte combina puré de calabaza casero con especias, café y leche a elección, y puede disfrutarse frío, con espuma vegetal, o caliente. Para acompañarlo, el Pumpkin Pie lleva una base de galletas Lotus que se hacen de forma casera, crema agria de la casa y un toque de nuez moscada para acompañar cada bocado de la mejor forma. Una propuesta que reúne los sabores más reconocibles de octubre.

Amarena. / Amarena Café

Dulces para un Halloween creativo

IG: @macchia.pe

En Macchia, Halloween se convierte en una oportunidad para explorar el lado más creativo de la repostería. Su propuesta incluye galletas decoradas, paletas, cake pops, tortas temáticas, kekes, mini dulces y postres cuchareables, pensados para grandes y chicos. Las creaciones pueden disfrutarse en sus cafeterías, acompañadas de un buen café, o llevarse a fiestas y eventos para sumar un toque dulce y divertido a las celebraciones de la temporada.

Macchia. / Macchia

Un clásico de temporada

IG: @casalola.pe

Desde 2021, Casa Lola busca su sabor propio experimentando con bebidas de temporada para Halloween. Hoy, su Pumpkin spice latte combina crema de zapallo, jarabe de especias, un shot de espresso y leche a elección. La experiencia se completa con arte latte inspirado en Halloween, cuyos diseños cambian y convierten cada taza en parte de una tradición que los comensales esperan cada octubre.

Casa Lola. / Raquel Foinquinos

Drácula llega con antojo de dulce

IG: @helarte.pe

Halloween se disfruta en Helarte con un doble waffle Drácula que combina creatividad y sabor. La propuesta presenta waffles de intenso color rojo, cubiertos con crema chantilly, galletas Oreo trituradas, gomitas temáticas, fresas y abundante coulis de frutos rojos. Inspirado en el universo del terror y fiel a la estética 2D de la marca, este postre convierte cada pedido en una experiencia visual y golosa.

Helarte. / Helarte

Dulces criaturas

IG: @livingbites

En Livingbites, Halloween toma forma de galletas, brownies y cupcakes elaborados 100% a base de plantas. La colección incluye Wacky, una galleta de vainilla con mantequilla de maní, naranja y carita de calabaza en chocolate; Frankie B, que combina una galleta verde y un brownie; Spider Brookies, con una araña de brownie; y Freaky Cupcakes, con una sorpresa escalofriante en su interior. Los pedidos se realizan con anticipación.

Livingbites. / Livingbites

Calabaza, chocolate y especias

IG: @thegaybakershop

The Gay Baker celebra Halloween con dos propuestas que combinan sabores de temporada. Su Pumpkin Spiced Cheesecake lleva calabaza, especias, una base de almendras y monk fruit como endulzante, sin azúcar ni ingredientes con gluten. Se suma el Pumpkin Spiced Hot Chocolate, con ganache de chocolate blanco, puré de calabaza y especias, y servido con crema batida y sirope.

The Gay Baker. / The Gay Baker

Un cementerio de dulces tentaciones

IG: @dolcecapricciooficial

En Dolce Capriccio, Halloween inspira una colección de postres que combina creatividad y sabor. Entre sus propuestas figuran un cheesecake frío decorado con compota de cerezas aromatizadas con pisco, un cementerio de frambuesa con masa sablée de chocolate y crema de chocolate y frambuesa, y alfajores en forma de calabaza. La selección para compartir incluye un mix de petit fours que reúne cake pops, manás, bombones, brownie bites y minialfajores.

Dolce Capriccio. / Dolce Capriccio

Una calabaza más ligera

IG: rosapastel_peru

El pumpkin spice latte de Rosa Pastel tiene una versión propia, preparada con un jarabe casero que combina cuatro tipos de calabaza, panela, alulosa y especias como canela, jengibre, clavo y nuez moscada. La bebida se sirve con café cold brew, leche a elección, hielo y una ligera espuma. La propuesta busca ofrecer una alternativa más saludable sin dejar de ser deliciosa, baja en calorías y elaborada sin aditivos.