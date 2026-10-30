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El cebiche y el cau cau, dos de los platos más representativos de la gastronomía peruana.
El cebiche y el cau cau, dos de los platos más representativos de la gastronomía peruana.
/ El Comercio
Por Oscar García

Preguntarle a un peruano por su plato favorito suele exigirle una elección difícil. Hay quienes no conciben un domingo sin cebiche y quienes darían cualquier cosa por volver a probar el cau cau que preparaba su abuela. En esas preferencias cuentan la sazón, los ingredientes y hasta el punto exacto de una papa frita, pero también los recuerdos de infancia y las personas con las que compartimos la mesa. Para conocer esas historias, en Somos hicimos una encuesta con once figuras del espectáculo, el deporte y la cultura, que nos contaron qué platos prefieren, cómo los disfrutan y dónde los comen.

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