Día Nacional de los Picarones: la ruta imperdible con los postres más crocantitos de Lima, desde el Kennedy hasta el Callao

Octubre se perfila como el mes de los dulces más tradicionales del Perú. Esta vez no te contaremos cuáles son los mejores turrones de Doña Pepa según nuestros lectores, sino los picarones que no puedes dejar de probar en honor al primer Día Nacional de los Picarones, declarado en septiembre por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). La iniciativa busca revalorar este postre emblemático y fomentar el consumo de insumos peruanos como el zapallo, el camote y la quinua, que son los protagonistas en la preparación.

Nuestra propuesta para probar picarones recorre diferentes puntos de Lima y seguramente alguno muy cerca de ti:

El Puntito Dulce

Desde hace 25 años este lugar ofrece los mismos picarones tradiciones con la receta de la señora Rosa Castro, quien está al frente de esta propuesta y quien, por supuesto, amasa y fríe este postre peruano. Estos picarones los puedes encontrar en la tradicional esquina de Jesús María: Av. Horacio Urteaga 1399 o en el local de Jr. Huiracocha 1356. También tienen sucursales en Magdalena en José Gálvez 560 y en Salamanca en José Playa 117.

Dulces y Picarones Mary

Uno de los lugares más tradicionales para comer picarones es en el puesto de Mary. Todo comenzó hace más de 20 años en el Parque Kennedy y hoy se pueden encontrar también en Surco, Surquillo y san Borja. La calidad de su picarón le ha permitido alzar muchos reconocimientos y también representar al país en el documental Street Food Sudamérica de Netflix, gracias a la calidad de su picarón tradicional.

Encuentra los picarones croncantitos acompañados de la miel de higo en el parque Kennedy, Miraflores; en el Parque de la Amistad, Surco; en Av. Manuel Villarán 822, Surquillo; en Av. Aviación 2566, San Borja y en Jr. Preciados 106, Surco.

El Secreto de los Picarones

En Pueblo Libre puedes encontrar a El Secreto de los Picarones, un lugar en donde los distintos tipos de mieles son las protagonistas como la miel de maracuyá, mango, guanabana, camu camu, café y por su puesto, la tradicional. La recete del picarón es una tradición familiar y que guarda sus secretos. El local lo puedes encontrar en Av. José María egusquiza 1075.

La Picaronería

Un lugar que nació en pandemia y que rápidamente se ganó el cariño de los vecinos de Miraflores. Su propuesta no solo es la tradicional, sino que también ofrece mieles de distintos sabores como el de fresa, maracuyá y mango. Además tienen una propuesta con helado,el de la casa o el de queso, este último al mismo estilo de Arequipa.

La Picaroneria se encuentra ubicada en Manco Cápac 513, Miraflores.

Picarones Lina

La casa de los picarones más innovadores es precisamente este lugar, picarones de Maíz Morado, de Granos Andinos y miel de Chicha Morada o también los picarones clásicos con Quinua o de chocolate con frutos secos. En este lugar hay para todos los gustos y también “de todos los colores”. Picarones Lina se encuentra ubicado en Av. Tomas Valle con Bertello, Callao. También puedes pedir por delivery al 952144635.