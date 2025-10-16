Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Bombones que parecen joyas y un sabor a selva: la experiencia que ofrece Chozú, el pionero en usar copoazú en la alta chocolatería peruana
Entrar a Chozú es una experiencia que despierta los sentidos. El local, de tonos cálidos y detalles de madera, transmite calma y creatividad: los estantes exhiben mermeladas, barras de chocolate y otros productos perfectamente dispuestos, mientras en una vitrina resaltan bombones que parecen pequeñas joyas. Brillan por sus decorados coloridos y por los nombres que invitan a la curiosidad.

