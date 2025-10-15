Ibai Llanos ya tiene fecha para su llegada a América Latina. Tras el éxito del Mundial de desayunos, el ‘streamer’ está listo para comenzar su gira por la región con una primera parada en Chile.

El anuncio lo realizó el 14 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde pidió recomendaciones a su comunidad sobre qué hacer en el país y, especialmente, dónde comer. El streamer adelantó que su intención es conocer de primera mano los sabores locales que se volvieron virales durante el torneo y convertir su visita en una serie de contenidos para sus plataformas.

Después de clausurar el Mundial de desayunos, el creador vasco adelantó que emprendería una larga ruta por América Latina, la región donde su iniciativa tuvo especial repercusión y una participación masiva de audiencias, restaurantes y cocineros aficionados. Finalmente su tour culinario arrancará este noviembre con la lista completa de países por visitar todavía pendiente de anunciarse.

Un mundial muy popular en América Latina

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos se desarrolló entre agosto y septiembre del 2025, con etapas eliminatorias transmitidas en sus canales y votaciones abiertas en redes sociales. Entre los países participantes estuvieron varios latinoamericanos: Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros.

Por ahora, no hay una fecha oficial para su paso por Chile: el español solo ha señalado que llegará en noviembre de 2025. La confirmación encendió las redes en el país y alcanzó incluso a La Moneda: el presidente Gabriel Boric le escribió en Instagram al streamer español un mensaje de bienvenida y sugerencias gastronómicas. “Te invito al pan con palta de desayuno para contarte que otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: tienes que ir a la Patagonia”.

Mensaje de Gabriel Boric para Ibai Llanos. (Captura de pantalla)

Como se recuerda, Ibai Llanos prometió viajar al Perú, país ganador de su Mundial de desayunos, para entregar la “sartén dorada”, el trofeo que consagró al pan con chicharrón y el tamal peruano en la final. Aun así, no hay un calendario anunciado para esa visita ni detalles logísticos sobre la entrega del galardón. Según adelantó, la idea es que el reconocimiento sea parte de la misma gira.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos, de 30 años, es uno de los streamers y comunicadores digitales más influyentes del mundo hispanohablante. Saltó a la fama en Twitch con transmisiones de gaming y eventos en vivo, y luego expandió su alcance con entrevistas, producciones deportivas y formatos originales que combinan humor y cultura popular. Con millones de seguidores en múltiples plataformas, ha demostrado capacidad para convertir dinámicas caseras en fenómenos globales de conversación.