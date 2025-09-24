El Rey Marino, la cevichería en Surquillo que es leyenda y su historia de 25 años de sabor

“Fue como un matrimonio”, recuerda Jaime Terrones Alejos, administrador del local. “Mi familia siempre se dedicó al área administrativa, la atención al público y el marketing, mientras que nuestros socios tenían una larga experiencia en cocina y producción. La mezcla fue perfecta: ellos pusieron el sabor, nosotros la gestión, y juntos levantamos El Rey Marino”.

Desde entonces, la propuesta ha crecido al ritmo de sus comensales, con una carta que hoy supera los 60 platos. Fiel a su espíritu, el restaurante no se encasilla en una sola escuela de cocina: ofrece desde preparaciones norteñas, como un arroz con pato con sello propio, hasta creaciones que combinan técnicas y sabores del sur y la costa central. Siempre con un distintivo: porciones abundantes y bien servidas, pensadas para compartir en familia.

Jaime Terrones celebra los 25 años de El Rey Marino pensando en la expansión. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Entre sus platos estrella figuran el pulpo a la parrilla con langostinos, el tacu tacu de mariscos gratinado y el cebiche del puerto, un contundente combinado de pescado, mariscos, conchas negras y cangrejo entero. “En fríos, el cebiche del puerto es el más representativo; en calientes, el tacu tacu de mariscos”, señala Jaime. Pero también hay lugar para innovaciones, como las espadas del rey, brochetas de pescado bañadas en salsa de madera con risotto, o el volcán de mariscos con arroz a la norteña, que se ha convertido en un favorito.

El Rey Marino ha sabido adaptarse a los cambios del mercado y a los problemas de la naturaleza, respondiendo con creatividad, buscando alternativas y manteniendo la calidad y frescura que lo caracterizan. Además, su cocina es flexible: no es rígida como otras, sino que se adapta a los gustos del cliente, ajustando sazones y combinaciones al momento.

Ese espíritu cercano se refleja también en su público. “Aquí han venido familias enteras. Hemos visto crecer a chicos que llegaban en cochecitos y hoy regresan con su pareja o con sus propios hijos”, dice Jaime con orgullo. No es casualidad: el local está pensado para recibir mesas grandes y mantener un ambiente cálido, casi hogareño.

El Rey Marino es un restaurante tradicional de Surquillo que ha visto crecer a sus comensales. / © Sheyla Enriquez / Icónica

De cara al futuro, El Rey Marino se prepara para ampliar sus horizontes. Surquillo fue la cuna y sigue siendo la casa, pero ya hay planes de expansión. “Hemos llegado a nuestro techo en este local. El siguiente paso es crecer fuera de Lima, llevar nuestra propuesta a otros públicos”, adelanta el administrador.

Mientras tanto, su cocina sigue encendiendo fuegos todos los días, con esa mezcla de tradición, abundancia y sabor que ha convertido al Rey Marino en uno de los referentes de la zona.