Los picarones y todos los platos y bebidas peruanos que tienen su propio día

El Perú es un país donde la comida no solo se disfruta, sino que también se celebra.

A lo largo del año, distintos platos tradicionales tienen su propio día en el calendario gastronómico, una muestra del orgullo y la identidad que los peruanos sienten por su cocina.

Conoce qué platos tienen un día específico de celebración en el calendario gastronómico:

Día Nacional de los picarones

El 8 de septiembre del 2025 el MIDAGRI anunció la institución de una fecha especial para celebrar a este famoso dulce peruano. El Día Nacional de los picarones se celebrará cada tercer viernes de octubre. ¿La finalidad? Revalorar este postre tradicional y, al mismo tiempo, impulsar el consumo de productos de la agricultura familiar que se utilizan en su elaboración.

(Foto: GEC)

Semana Nacional de la Causa peruana

Desde este 2025, uno de los platos bandera del Perú también es celebrado por todo lo alto. En febrero se anunció la creación de la “Semana Nacional de la Causa Peruana”. Así, cada cuarta semana de febrero, se promoverá su consumo y el uso del ingrediente principal: la papa.

(Foto: iStock / Archivo GEC) / Leslie Carlson - Northside Studios

Día Nacional del Pisco Sour

El pisco sour es el cóctel más emblemático del Perú, una bebida que combina la intensidad del pisco con la frescura del limón y la suavidad de la clara de huevo. Es considerado el cóctel nacional del Perú y tiene su propia celebración: el Día del Pisco Sour , que se festeja el primer sábado de febrero.

La receta básica para preparar un gran pisco sour es: pisco, jugo de limón, azúcar o jarabe de goma, clara de huevo, hielo y amargo de angostura para decorar.

(Foto: Getty Images)

Día Nacional de la Pachamanca

La pachamanca es un plato típico de la región sierra del Perú. El día de la pachamanca es el primer domingo de febrero.

La Pachamanca se prepara de diferente manera según el lugar en el que se coma.

Para prepararla, se excava un hoyo en el suelo, donde se colocan piedras previamente calentadas al fuego. Luego, se colocan diferentes tipos de carne previamente aderezadas con hierbas como huacatay y chincho. A esto se suman papas, habas, camotes y choclos. Todo se cubre con hojas de plátano o pancas de maíz y se tapa con tierra para que los ingredientes se cocinen al vapor con el calor de las piedras.

Foto: Alan Ramírez.

Día del emoliente

El 20 de febrero es el día del emoliente. Esta infusión caliente elaborada a base de cebada tostada, linaza, cola de caballo, boldo y otras hierbas medicinales. Se suele endulzar con miel o azúcar y se le puede agregar jugo de limón. Es conocido por sus propiedades digestivas, depurativas y energizantes, además de ser un clásico remedio casero.

El emoliente es parte del día a día de muchos peruanos, convirtiéndose en un símbolo de la tradición y la cultura popular.

Día del cebiche

El plato bandera de la gastronomía peruana tiene su día y se celebra el 28 de junio de cada año.

Su base es el pescado fresco, preferentemente de carne blanca, cortado en trozos y marinado en jugo de limón, acompañado de ají limo, cebolla roja y sal. Se sirve con camote, choclo y, en algunas regiones, con cancha serrana o algas marinas como el yuyo.

Esta combinación de sabores es única en el mundo y es una de las más elogiadas.

Foto: Difusión

Día del pollo a la brasa

El pollo a la brasa está dentro de la lista de los 100 mejores platos del mundo según Taste Atlas, llevando el puesto 37.

Se trata de un pollo entero marinado con especias, asado a las brasas en un horno especial, lo que le da su piel crujiente y su carne jugosa. Se sirve habitualmente con papas fritas y ensalada , acompañadas de cremas como mayonesa, ají y kétchup.

Debido a su enorme popularidad, el tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa, fecha establecida desde el 2010.

(Foto: Roky's)

Día Nacional del Café Peruano

El café peruano tiene su día y es el cuarto viernes del mes de agosto. Ser uno de los mayores productores de café, le permite al Perú dedicarle un día para celebrarlo.

Son muchas las versiones y formas en las que los baristas han aprendido a deleitar a los paladares cafeteros, sobre todo por la gran variedad de zonas en las que se viene produciendo el café peruano, teniendo muchos sabores por explorar.

Día del Anticucho

Un plato amado por muchos tiene su día y es el tercer sábado de octubre.

Este plato es uno de los más representativos de la gastronomía peruana.

Consiste en brochetas de carne, típicamente de corazón de res, marinadas en una mezcla de ají panca, ajo, comino, vinagre y otras especias, luego asadas a la parrilla y servidas con papas doradas y choclo. Aunque el anticucho tradicional es de corazón de res, hoy en día existen versiones con pollo, pescado e incluso champiñones para opciones vegetarianas.

Gastronomía peruana. FOTO: JOEL ALONZO/GEC / JOEL ALONZO

Día del Manchapecho

Este plato compuesto de carapulcra y sopa seca, también tiene su día y es el cuarto domingo de octubre.

Lo especial de este plato es la combinación de dos preparaciones distintas: la carapulcra con su textura espesa y sabor ahumado, junto a la sopa seca, que aporta suavidad y un toque de frescura.