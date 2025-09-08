La Policía Nacional intervino a dos menores de edad en San Martín de Porres luego de que fueran identificados en videos en los que aparecían disparando al aire y mostrando armas de fuego con total impunidad.

La captura estuvo a cargo del personal motorizado del Escuadrón Verde en la intersección de la avenida San José con la calle Las Esmeraldas. Durante la operación, se les incautó un revólver y un cuchillo de grandes dimensiones.

Según informó Buenos Días Perú, ambos adolescentes enviaban grabaciones a sus víctimas con el objetivo de intimidarlas. Las primeras investigaciones apuntan a que pertenecerían a la banda criminal conocida como “Los Baby Stones del Cerro Candela”, un grupo delictivo que opera en la zona y que estaría conformado por jóvenes y adolescentes.

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, detalló que resultó “sorprendente” que uno de los intervenidos, de tan solo 16 años, presentara una herida de bala a la altura del cuello.

De acuerdo con su testimonio, esta lesión habría sido consecuencia de un enfrentamiento con bandas rivales, lo que da cuenta de la violencia a la que están expuestos incluso los propios integrantes de estas organizaciones.

Las autoridades señalaron además que los menores no solo se dedicaban a mostrar armas en redes, sino que también cometían asaltos bajo la modalidad de raqueteo en distintas calles de San Martín de Porres.

Tras la intervención, ambos fueron trasladados a la sede de la Depincri de Los Olivos, donde se continúan con las diligencias para esclarecer la magnitud de sus actividades delictivas.