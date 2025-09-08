El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB) informó que logró controlar de manera efectiva un brote de la bacteria Ralstonia pickettii detectado en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Según el comunicado oficial, los 12 casos confirmados se encuentran recuperados y ya han sido dados de alta epidemiológica.
El hallazgo inicial ocurrió el pasado 25 de julio en un paciente de la UCI Cardiovascular, lo que activó de inmediato los protocolos de bioseguridad. El equipo multidisciplinario del hospital, junto al Comité de Prevención y Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria, ejecutó medidas como el aislamiento de pacientes, la toma de cultivos y el monitoreo constante de las unidades críticas.
La intervención contó con la asistencia técnica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y de la Diris Lima Centro, lo que permitió un manejo oportuno bajo la normativa sanitaria vigente.
Hasta el 23 de agosto se identificaron 12 casos confirmados en tres unidades críticas. No obstante, desde esa fecha no se han reportado nuevos contagios. Los cultivos ambientales, de medicamentos y de dispositivos médicos resultaron negativos, descartando un foco de propagación en las instalaciones.
El INSN San Borja aclaró que, entre el primer y el último caso reportado, tres pacientes fallecieron debido a condiciones médicas complejas previas, no relacionadas con la bacteria.
Actualmente, las cepas identificadas fueron enviadas al INS para su secuenciamiento genómico, mientras el hospital continúa con la vigilancia epidemiológica activa.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la atención segura y de calidad para todos los niños y adolescentes del país”, destacó la institución, al asegurar que seguirá aplicando estrictos protocolos para garantizar la seguridad de pacientes y personal de salud.
