Con el fin de reforzar la atención quirúrgica y continuar garantizando una atención oportuna a sus pacientes, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) realizó una campaña interna de desembalse operando, en una semana, a 12 niños con cardiopatías congénitas, referidos de diferentes regiones del país.

Los pacientes beneficiados en la IV Campaña Quirúrgica Intramuro “Dr. Gerhard Ziemer” fueron menores con afecciones cardíacas de mediana complejidad, a cargo del propio equipo cardioquirúrgico del instituto, que está integrado por cirujanos de experiencia y jóvenes que vienen demostrado gran capacidad en el manejo de casos complejos, incluso en recién nacidos.

En esta jornada se operaron a dos bebés de 1 y 5 meses, cuya evolución viene siendo monitoreada por los especialistas en la Unidad Postoperatorio-Cardioquirúrgica; mientras que otro grupo de pacientes operados ya se encuentran en el servicio de Hospitalización con una recuperación favorable.

Los casos intervenidos fueron previamente seleccionados en junta médica multidisciplinaria institucional, priorizando cardiopatías de mediana complejidad, en su mayoría para cirugía correctora, que se realizaron del 6 al 11 de abril, utilizando dos salas de operaciones, lo que permitió hacer entre 2 a 3 cirugías por día.

El INSNSB, como centro pediátrico especializado quirúrgico, tiene una alta demanda de niños y adolescentes con cardiopatías congénitas, que son referidos desde distintas zonas del interior del país, realizando al año 400 cirugías cardíacas congénitas, la mayoría casos de alta complejidad y en recién nacidos.

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