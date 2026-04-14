Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cada año nacen en el Perú, aproximadamente, 6000 niños con cardiopatías que, al no ser operadas oportunamente, pueden causar serias complicaciones | Foto: INSN San Borja
Cada año nacen en el Perú, aproximadamente, 6000 niños con cardiopatías que, al no ser operadas oportunamente, pueden causar serias complicaciones | Foto: INSN San Borja
Por Redacción EC

Con el fin de reforzar la atención quirúrgica y continuar garantizando una atención oportuna a sus pacientes, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) realizó una campaña interna de desembalse operando, en una semana, a 12 niños con cardiopatías congénitas, referidos de diferentes regiones del país.