La bandera de Colombia apareció izada en el mástil principal de la plaza de la comunidad Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia del Putumayo, en la región Loreto. El hecho, registrado la mañana de este lunes, generó sorpresa y malestar entre los pobladores peruanos y las autoridades locales, informaron fuentes de RPP Noticias.

Luis Cárdenas, consejero regional del Putumayo, señaló que se investiga quién colocó el símbolo extranjero y que el acto podría interpretarse como una protesta de los pobladores peruanos, quienes desde hace meses reclaman mayor patrullaje militar en la zona limítrofe entre Perú, Colombia y Ecuador.

Bandera de Colombia aparece en plaza principal de Tres Fronteras. (Foto: Composición)

“Me hicieron llegar de la comunidad de Tres Fronteras que ha amanecido una bandera colombiana haciendo sus reclamos, protestas, no sabemos, pero estamos pidiendo que se investigue. En esta hora de la mañana se ha visitado la bandera por ese activo del Ejército, donde se puede escuchar el reclamo que le hace la población a los militares que están ahí , porque no patrullan, no visitan, o sea, las comunidades, están ahí, pero no hay patrulla por ese sector”, declaró Cárdenas.

Minutos después del hallazgo, soldados del Ejército peruano llegaron al lugar y procedieron a retirar la bandera. Sin embargo, la acción fue acompañada de reclamos de los vecinos, quienes cuestionaron la poca presencia de las Fuerzas Armadas y denunciaron que ni siquiera cuentan con una bandera peruana para izarla en sus ceremonias dominicales.

Los habitantes de la zona fronteriza también manifestaron que realizan la mayor parte de sus actividades comerciales con productos de Ecuador y Colombia, debido al limitado apoyo del Estado. Aseguran que el patrullaje militar es deficiente a pesar de existir una base del Ejército en el área.

El canciller Elmer Schialer informó a Canal N que se han activado los protocolos diplomáticos e iniciado investigaciones para identificar a los responsables de colocar el emblema extranjero en territorio peruano. “Soy cauto. No vincularía este acto con aquel que vimos con el propio actor y autor, el señor Quintero, candidato (presidencial) colombiano. No podríamos estar especulando sin una base real y empírica”, señaló en referencia a un hecho similar ocurrido semanas atrás.

Cabe recordar que en agosto de 2025 el distrito de Santa Rosa fue escenario de un conflicto diplomático, luego de que el presidente de Colombia reclamara como suyos territorios sobre los que el Perú ratificó soberanía. Este antecedente ha reavivado las tensiones entre ambos países en medio de los recientes sucesos en Loreto.