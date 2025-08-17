El control, vigilancia y defensa de territorio nacional empleando poderío a nivel terrestre, es llevado a cabo por el denominado Ejército del Perú (EP) perteneciente a unas Fuerzas Armadas a las cuales por ley, hoy puedes integrar gracias a inscripción decidida de manera facultativa. Con respecto al denominado Servicio Militar Voluntario amparado en normativa con vigencia desde hace casi 20 años, resulta importante destacar que se trata del derecho y deber constitucional a la vez cuyo registro figurará admitido solamente si los requisitos establecidos terminan siendo cumplidos.

Ser peruano de nacimiento, actualmente forma parte de las condiciones que exige el gobierno de Dina Boluarte mediante el Ministerio de Defensa (Mindef), y a fin de que optativamente, la ciudadanía tenga la chance de enrolarse también a las filas de la Fuerza Aérea, por ejemplo.

En ese sentido, la información brindada de manera oficial, hoy remarca que el cumplimiento de los siguientes requisitos te permiten durante todo el 2025, prestar el Servicio Militar Voluntario amparado en la Ley N° 29248:

DNI (original y copia) .

. Constancia de Inscripción Militar o Libreta Militar .

. Copia simple del certificado de estudios

- Tener como mínimo primaria completa.

Declaración jurada simple de soltería

- Mantenerse soltero hasta finalizar el Servicio Militar Voluntario.

Declaración jurada simple de no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales .

. Carta de compromiso manifestando tu voluntad de prestar Servicio Militar Acuartelado .

. Examen de aptitud psicosomática aprobado.

El Servicio Militar Voluntario en Perú, representa tanto derecho como un deber constitucional al cual puedes acceder desde los 18 años, y como peruano de nacimiento. (Fuente: El Peruano)

Una vez adjuntados todos los documentos requeridos para la prestación del Servicio Militar Voluntario sobre territorio peruano, el Mindef remarca que debes presentarlos en cualquiera de las Oficinas de Registro Militar de Lima o la provincia donde te encuentres, y a partir de entonces iniciar proceso cuya continuidad dependerá de las pautas brindadas durante trámite presencial.

Si tienes alguna duda al respecto o quieres realizar una consulta puntual, toma en consideración la realización de llamada al número fijo habilitado: 477-1575, o al celular 996-426-051, mientras direm@fap.mil.pe también queda lista para la recepción de correos electrónicos sobre el tema.

LOS BENEFICIOS QUE RECIBES POR PRESTAR EL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO EN PERÚ