Oviedo, en Asturias, será una de las ciudades españolas desde las que se podrá observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. La fase parcial comenzará a las 19:31 hrs (hora peninsular española), la totalidad se producirá cerca de las 20:27 y el máximo llegará a las 20:28, según los horarios locales previstos.

El fenómeno astronómico podrá apreciarse desde distintos puntos de la ciudad y requerirá una observación segura: nunca mires directamente al Sol sin gafas homologadas para eclipses, salvo durante los breves instantes de totalidad. Para quienes estén fuera de Asturias o de España, la disponibilidad de una transmisión oficial EN VIVO debe confirmarse el mismo día del evento.

Conoce los mejores lugares de España para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: zonas de totalidad, horarios, miradores y consejos para vivir el gran fenómeno astronómico. (Foto: iStock / Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Oviedo?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá como total desde Oviedo. La Luna cubrirá por completo el disco solar durante aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, un momento que ocurrirá al atardecer y con el Sol bajo en el horizonte.

Horario del eclipse solar total en Oviedo, Asturias

Fase del eclipse Hora local en Oviedo (CEST) Inicio del eclipse parcial 19:31 Inicio estimado de la totalidad 20:27 Máximo del eclipse 20:28 Fin estimado de la totalidad 20:29 Fin del eclipse parcial 21:21

Los horarios pueden variar por segundos según el punto exacto desde el que se observe dentro del área urbana. La totalidad en Oviedo está calculada en torno a 1 minuto y 48 segundos.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Oviedo?

El Ayuntamiento de Oviedo recomienda el Parque del Oeste como punto de observación. Este espacio figura también entre los enclaves seleccionados en Asturias para seguir el eclipse del 12 de agosto.

Antes de elegir una ubicación, busca un lugar abierto con buena visibilidad hacia el oeste: el eclipse se producirá cerca de la puesta de sol. Las calles estrechas, edificios altos y zonas bajas pueden bloquear la vista del Sol durante las fases decisivas.

Recomendaciones para observar el eclipse solar total con seguridad

Usa gafas homologadas o cualquier otro visor que cumpla la norma ISO 12312-2 para eclipse solar durante las fases parcial inicial y final.

No mirar nunca al Sol directamente sin la protección adecuada, ni utilizar gafas de sol convencionales, radiografías, filtros caseros ni cámaras sin filtro solar certificado.

No observar el eclipse a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros solares específicos, ya que pueden provocar lesiones oculares graves.

Comprobar que las gafas no presentan arañazos, roturas o desperfectos antes de utilizarlas.

Supervisar en todo momento a los menores durante la observación del eclipse.

Retira las gafas únicamente durante la totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto; vuelve a colocártelas de inmediato al reaparecer la luz solar.

Llega con anticipación al punto de observación, ya que se esperan desplazamientos y concentración de público en los lugares recomendados.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Oviedo EN VIVO?

Hasta la información revisada, no se ha identificado una señal oficial única ni un enlace específico de retransmisión en vivo confirmado para seguir el eclipse solar total desde Oviedo. Como alternativa, el mismo 12 de agosto conviene revisar los canales oficiales de instituciones astronómicas, observatorios, medios públicos españoles y entidades locales de Asturias.

Horario del eclipse solar total para público hispano

La guía anterior corresponde a la hora de Oviedo, España: CEST (UTC+2). Para lectores hispanohablantes en otros países, estos son horarios referenciales del máximo previsto a las 20:28 en Oviedo:

País o zona Hora estimada del máximo España peninsular 20:28 Islas Canarias 19:28 Argentina y Uruguay 15:28 Chile continental 14:28 Perú, Colombia y Ecuador 13:28 México, zona centro 12:28 Estados Unidos, hora del Este 14:28 Estados Unidos, hora del Pacífico 11:28

Estas conversiones consideran los horarios de verano vigentes en agosto de 2026 en los territorios que los aplican. La observación de la totalidad, sin embargo, solo será posible desde la franja geográfica por la que pase la sombra de la Luna; una transmisión online sería la opción para quienes se encuentren fuera de ella.

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock) / Jairo Rúa

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Oviedo

¿El eclipse del 12 de agosto será total en Oviedo?

Sí. Oviedo se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. La totalidad comenzará aproximadamente a las 20:27 y durará cerca de 1 minuto y 48 segundos.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse solar en Oviedo?

El máximo está previsto para las 20:28, hora local de Oviedo.

¿Cuál es el lugar recomendado para ver el eclipse en Oviedo?

El Parque del Oeste es el punto recomendado por el Ayuntamiento de Oviedo.

¿Se puede mirar el eclipse sin gafas especiales?

Solo durante la totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto, puede observarse sin filtro. Durante todas las demás fases es indispensable utilizar gafas homologadas para eclipses solares.

¿Habrá una transmisión EN VIVO del eclipse solar total?

No hay una retransmisión oficial específica confirmada en los resultados consultados. Se recomienda verificar, el día del eclipse, los canales de instituciones astronómicas y medios públicos para conocer las emisiones disponibles.