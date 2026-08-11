Desde la localidad de Burgos en territorio español, el cielo será el escenario de un nuevo fenómeno astronómico. Este miércoles 12 de agosto no te pierdas el eclipse solar total que será visible desde España, por lo que aquí te dejaré con la hora de inicio exacta y la hora en la que finalizará, así como los 10 mejores lugares en los que puedes observar este evento desde Burgos . Recuerda que debes tomar ciertas medidas de precaución para poder ver el eclipse solar total.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Burgos hoy 12 de agosto?

Con una duración de casi 2 horas, el eclipse solar total en Burgos será completamente visible, así como ocurrirá en otras partes del territorio español. Aquí te dejo con la hora exacta para que puedas observarlo.

19:33 — comienza el eclipse parcial

— comienza el eclipse parcial 20:28 — comienza la totalidad

— comienza la totalidad 20:29 — máximo del eclipse

— máximo del eclipse 20:30 — termina la totalidad

— termina la totalidad 21:20 — final del eclipse visible / puesta de Sol

La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 44 segundos en Burgos. Durante el máximo, el Sol estará a unos 8° sobre el horizonte, hacia el oeste-noroeste (azimut ~283°), por lo que será especialmente importante elegir un lugar con el horizonte despejado y sin edificios, árboles o colinas en esa dirección.

Datos más precisos: la totalidad comenzará aproximadamente a las 20:28:16, el máximo será a las 20:29:08 y finalizará a las 20:30:00. La puesta de Sol está prevista para las 21:20:29.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Burgos EN DIRECTO el 12 de agosto?

Este miércoles 12 de agosto, hay una gran variedad de lugares desde donde podrás observar en Burgos el eclipse solar total, un fenómeno astronómico sin igual y que también coincidirá con lluvia de meteoros y alineación de varios planetas, en lo que será un día único para la astronomía. Aquí te dejo con 10 lugares de Burgos desde donde podrás verlo todo.

Lugar Por qué lo elegiría Monte La Cuesta, Villasandino Punto elevado, horizonte despejado y específicamente preparado para la observación del eclipse. Castillo de Castrojeriz Excelente elevación y vistas abiertas hacia el oeste; además, ofrece un escenario espectacular. Mirador del Castillo de Burgos Dentro de la capital, es una de las mejores alternativas por su posición elevada y amplitud de vistas. Cerro de San Isidro Zona elevada en Burgos con buenas posibilidades de encontrar una vista abierta hacia el oeste. Mirador del Parque San Isidro Alternativa urbana, elevada y relativamente accesible. Mirador El Montecillo Punto elevado dentro de Burgos, interesante si quieres permanecer en la ciudad. Mirador del Arlanzón Buen espacio para observar el cielo, aunque hay que comprobar que el oeste-noroeste quede libre de obstáculos. Poza de la Sal Uno de los puntos oficialmente seleccionados por Castilla y León para la observación del eclipse. Hacinas También forma parte de la red oficial de puntos de observación de la provincia. Lodoso / Quintanarraya / Tejada Localidades seleccionadas oficialmente y situadas dentro de la franja de totalidad.

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad?

Durante las fases parciales del eclipse, es fundamental utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar certificado bajo la norma ISO 12312-2. Estas deben colocarse antes de mirar directamente al Sol y mantenerse puestas mientras todavía sea visible cualquier parte de su superficie brillante. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria, por muy oscuras que sean, por lo que también es importante verificar que el visor solar no presente daños antes de utilizarlo.

La situación cambia durante la fase de totalidad, que comienza cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En ese breve periodo, es posible retirar las gafas y observar directamente el eclipse, incluida la espectacular corona solar y el cielo oscurecido. Sin embargo, en cuanto la totalidad llegue a su fin y aparezca nuevamente el primer destello de luz solar, es necesario volver a colocarse inmediatamente las gafas de eclipse, ya que mirar directamente al Sol cuando reaparece cualquier parte de su superficie brillante puede causar daños graves en la vista.