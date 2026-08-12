El eclipse solar total podrá verse desde la ciudad de León, España, este miércoles 12 de agosto de 2026. La fase parcial comenzará a las 19:32 hrs (hora peninsular española, CEST) y la totalidad, el momento en que la Luna cubrirá por completo al Sol, ocurrirá entre las 20:28 y las 20:30 y finalizará alrededor de las 21:22, según los horarios locales de la ciudad. A continuación, te detallamos a qué hora y dónde ver el fenómeno astronómico en la ciudad e histórica provincia española situada en el noroeste de la península ibérica, exactamente entre la comunidad autónoma de Castilla y León.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

Horario del eclipse solar total en León

El eclipse será visible en León durante el atardecer y tendrá una totalidad de aproximadamente dos minutos. Estos son los horarios oficiales para la ciudad, en hora peninsular española (CEST):

Fase del eclipse Hora en León Comienza el eclipse parcial 19:32 Inicia la totalidad 20:28 Termina la totalidad 20:30 Finaliza el eclipse parcial 21:22

La NASA sitúa el inicio de la totalidad a las 20:28 y su final a las 20:30; la asociación AstroLeón precisa que el fenómeno parcial concluye a las 21:22, con el Sol muy cerca del horizonte.

Horarios para público hispano del eclipse solar total

Tomando como referencia el inicio de la fase parcial en León, a las 19:32 en España, estos son los horarios equivalentes:

Estados Unidos (costa Este): 1:32 p. m. ET; totalidad desde las 2:28 p. m. ET

1:32 p. m. ET; totalidad desde las 2:28 p. m. ET Estados Unidos (zona Central): 12:32 p. m. CT; totalidad desde la 1:28 p. m. CT

12:32 p. m. CT; totalidad desde la 1:28 p. m. CT Estados Unidos (costa Oeste): 10:32 a. m. PT; totalidad desde las 11:28 a. m. PT

10:32 a. m. PT; totalidad desde las 11:28 a. m. PT México (CDMX): 11:32 a. m.; totalidad desde las 12:28 p. m.

11:32 a. m.; totalidad desde las 12:28 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 12:32 p. m.; totalidad desde la 1:28 p. m.

12:32 p. m.; totalidad desde la 1:28 p. m. Argentina, Chile y Uruguay: 2:32 p. m.; totalidad desde las 3:28 p. m.

Dónde ver el eclipse solar total EN VIVO

La ESA emitirá una transmisión en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, España, disponible en ESA Web TV y en el canal oficial de YouTube de la agencia. La señal comenzará aproximadamente a las 19:30 en España, equivalente a las 12:30 p. m. en Perú, 1:30 p. m. en la costa Este de Estados Unidos y 10:30 a. m. en la costa Oeste. La emisión será en inglés.

La NASA también transmitirá el evento en vivo desde las 1:15 p. m. ET, con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria del eclipse y entrevistas a especialistas. La señal estará disponible en NASA Live y será en inglés.

Evento público en León para ver el eclipse solar total

Quienes estén en León podrán seguir una actividad pública y gratuita organizada por la ESA, el Ayuntamiento de León y la Universidad de León en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. No se requiere inscripción; la programación nocturna se desarrollará entre las 17:30 y las 21:45, con charlas y observación guiada en español.

La organización entregará gafas certificadas para eclipse hasta agotar existencias. Se aconseja llegar con antelación, ya que el evento espera recibir a numerosos asistentes.

Cómo ver el eclipse solar total de forma segura

Nunca mires directamente al Sol durante las fases parciales sin protección ocular adecuada. Debes usar gafas para eclipse o visores solares que cumplan la norma ISO 12312-2; las gafas de sol convencionales no son seguras.

Solo durante la totalidad —cuando el disco solar esté completamente cubierto— es seguro retirar brevemente la protección visual. En cuanto reaparezca cualquier parte brillante del Sol, debes volver a colocarte las gafas certificadas.

Tampoco observes el Sol mediante cámaras, binoculares, telescopios o lentes sin instalar previamente un filtro solar específico en la parte frontal del equipo. Una opción segura sin gafas es usar un proyector estenopeico, que permite ver la imagen proyectada del eclipse sin mirar al Sol.

La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP) / SANKA VIDANAGAMA

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en León

¿El eclipse solar del 12 de agosto será total en León?

La respuesta es sí. León se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. En la ciudad, la totalidad está prevista desde las 20:28 hasta las 20:30, hora peninsular española.

¿Cuánto durará la totalidad en León?

El eclipse total durará alrededor de dos minutos. Los datos locales de AstroLeón indican que comenzará a las 20:28 y terminará a las 20:30.

¿A qué hora empieza la transmisión de la ESA?

La transmisión de la ESA comenzará alrededor de las 19:30 en España (CEST), es decir, a las 12:30 p. m. en Perú y a la 1:30 p. m. en Miami y Nueva York.

¿Se podrá ver el eclipse total desde Estados Unidos?

No. En Estados Unidos solo será visible de forma parcial desde algunas zonas del norte del país; por ejemplo, Nueva York tendrá una cobertura máxima estimada del 9%. Para seguir la totalidad que se verá en León, la alternativa es la transmisión online de la ESA o la NASA.

¿Se necesita usar gafas especiales durante el eclipse?

Sí, durante todas las fases parciales son obligatorias las gafas certificadas para eclipse o un visor solar seguro. Las gafas de sol normales no protegen los ojos de la radiación solar.