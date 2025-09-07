La periodista Grace Gálvez Núñez (Lima, 1985) ha publicado la segunda edición su poemario “El cielo en la tierra” de la mano de Letra Maquinada Ediciones. Se trata de una edición corregida y aumentada: incluye dos poemas nuevos. En total, son veinticuatro poemas de amor y erotismo. La obra, además, está acompañada de estampas en acuarela hechas con el cuerpo de la autora.

La presentación de esta segunda edición estará a cargo del prestigioso historiador y youtuber Merlín Chambi Gallegos, de “La Biblioteca de Merlín”, y se realizará el sábado 13 de setiembre, a las 6:30 p.m., en la terraza cultural de Ciudad Librera (calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre).El prólogo a esta segunda edición ha estado a cargo del distinguido poeta ayacuchano Daniel Quispe Torres, quien afirma que los poemas de esta obra “poseen un lirismo mesurado y conciso, libre e intimista, con un ritmo que nos pulsa ardientemente. Trascienden por su tratamiento personal sobre el sentimiento más puro y complejo, del cual Friedrich Nietzsche manifestaba: ‘Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal’”.

Grace Gálvez

Asimismo, la reconocida poeta Alessandra Tenorio señala que “lo primero que me ha llamado la atención de ‘El cielo en la tierra’, de Grace Gálvez, es la osadía de ir contracorriente y hablar del amor, amor del bueno (como dice la canción). Ese amor que te hace creer que el cielo existe. No es gratuito, entonces, el título del libro”.

Por su parte, el ilustre poeta Marco Martos indica que esta obra es “un libro insólito en estos tiempos que corren, volátiles. Tiene el encanto del amor que dura y que roza lo eterno, aunque sabe, en la entraña de los versos, que todo lo humano fluye y que por tanto desaparece, como la vida misma de los seres humanos. La poesía, en cierta medida, conjura ese destino, salva a los amantes, los lanza al futuro”.

Además de poesía y pintura, este libro también entrega música, puesto que el primer poema del libro está musicalizado en versión landó por el compositor Tito Ríos. Para oírlo solo se debe escanear el código QR que viene en el separador del libro o darle clic al siguiente link: https://youtube.com/watch?v=uFHIRWKHkEQ

Grace Gálvez Núñez es periodista, lingüista y correctora de textos profesional. Egresada de la Maestría en Escritura Creativa de la UNMSM. Es presidenta de la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot Perú) y presidenta fundadora de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Ha sido ponente en diversos eventos académicos y culturales, y ha publicado artículos y entrevistas en revistas, diarios y otros medios de comunicación. Produce y conduce el programa virtual de poesía “Poeta Armada”. Es autora del poemario “El cielo en la tierra” (Ciudad Librera, 2023; 2.ª ed., Letra Maquinada, 2025) y coautora del poemario colectivo “Aquí no hay musas” (Editora Perú, 2023).

Dato

El poemario se puede adquirir el día de la presentación a un precio especial de S/30 (precio normal: S/35).