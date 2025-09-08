Los ataques contra el transporte público no cesan. Sin importar que habían pasajeros al interior del bus, extorsionadores asesinaron en plena avenida Manuel Prado a un chofer de la empresa Nueva América en el distrito de Villa María del Triunfo.

El conductor fue atacado cuando recién iniciaba sus labores del día. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y cercó la zona. El hombre quedó tendido sobre el volante a causa de los mortales disparos.