Perú logró clasificar a la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y lo hizo con una votación récord de casi 10 millones de votos. Así lo anunció este domingo 7 de septiembre el ‘streamer’ español en un video con el conteo oficial de los votos.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
De esta manera, el pan con chicharrón y los tamales continuarán en la siguiente ronda de la competencia y se enfrentarán al desayuno venezolano, país que logró imponerse a su versus frente a Bolivia.
Newsletter Provecho
En su enfrentamiento ante Chile, Perú logró un promedio de 9.837.000 millones de votos, mientras el país sureño un total de 7.837.000 millones de votos. La contabilidad de votos incluyó tres plataformas de Ibai Llanos: TikTok, Instagram y YouTube.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia fue bastante más parejo. Venezuela ganó, finalmente, con un total de 5.531.000 millones de votos, frente a los 5.219.000 millones de votos de Bolivia.
Estos fueron los resultados de las semifinales por país:
|País
|Votos en TikTok
|Votos en Instagram
|Votos en YouTube
|Total
|Perú
|5.2 millones
|3,8 millones
|837 mil
|9.837.000
|Venezuela
|5.531.000
|1,8 millones
|531 mil
|5.531.000
|Bolivia
|5.219.000
|1.5 millones
|519 mil
|5.219.000
|Chile
|7.837.000
|3,6 millones
|637 mil
|7.837.000
Ibai Llanos destacó cómo la semifinal de su Mundial de desayunos generó más votaciones que sus cuartos de final. En la semifinal registró poco más de 28 millones de votos en sus plataformas, mientras en los cuartos de final un total de 26 millones.
La final entre Perú vs. Venezuela comenzará este lunes 8 de septiembre al mediodía (hora peruana).
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC