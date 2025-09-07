El pan con chicharrón avanza a la final del mundial de desayunos de Ibai Llanos.
Redacción EC
Perú logró clasificar a la final del Mundial de desayunos de y lo hizo con una votación récord de casi 10 millones de votos. Así lo anunció este domingo 7 de septiembre el ‘streamer’ español en un video con el conteo oficial de los votos.

De esta manera, el pan con chicharrón y los tamales continuarán en la siguiente ronda de la competencia y se enfrentarán al desayuno venezolano, país que logró imponerse a su versus frente a Bolivia.

Estos son los finalistas del mundial de desayunos.

En su enfrentamiento ante Chile, Perú logró un promedio de 9.837.000 millones de votos, mientras el país sureño un total de 7.837.000 millones de votos. La contabilidad de votos incluyó tres plataformas de Ibai Llanos: TikTok, Instagram y YouTube.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia fue bastante más parejo. Venezuela ganó, finalmente, con un total de 5.531.000 millones de votos, frente a los 5.219.000 millones de votos de Bolivia.

Estos fueron los resultados de las semifinales por país:

PaísVotos en TikTokVotos en InstagramVotos en YouTubeTotal
Perú5.2 millones3,8 millones837 mil9.837.000
Venezuela5.531.0001,8 millones531 mil5.531.000
Bolivia5.219.0001.5 millones519 mil5.219.000
Chile7.837.0003,6 millones637 mil7.837.000

Ibai Llanos destacó cómo la semifinal de su Mundial de desayunos generó más votaciones que sus cuartos de final. En la semifinal registró poco más de 28 millones de votos en sus plataformas, mientras en los cuartos de final un total de 26 millones.

La final entre Perú vs. Venezuela comenzará este lunes 8 de septiembre al mediodía (hora peruana).

