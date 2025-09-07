Perú logró clasificar a la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y lo hizo con una votación récord de casi 10 millones de votos. Así lo anunció este domingo 7 de septiembre el ‘streamer’ español en un video con el conteo oficial de los votos.

De esta manera, el pan con chicharrón y los tamales continuarán en la siguiente ronda de la competencia y se enfrentarán al desayuno venezolano, país que logró imponerse a su versus frente a Bolivia.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

En su enfrentamiento ante Chile, Perú logró un promedio de 9.837.000 millones de votos, mientras el país sureño un total de 7.837.000 millones de votos. La contabilidad de votos incluyó tres plataformas de Ibai Llanos: TikTok, Instagram y YouTube.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia fue bastante más parejo. Venezuela ganó, finalmente, con un total de 5.531.000 millones de votos, frente a los 5.219.000 millones de votos de Bolivia.

Estos fueron los resultados de las semifinales por país:

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube Total Perú 5.2 millones 3,8 millones 837 mil 9.837.000 Venezuela 5.531.000 1,8 millones 531 mil 5.531.000 Bolivia 5.219.000 1.5 millones 519 mil 5.219.000 Chile 7.837.000 3,6 millones 637 mil 7.837.000

Ibai Llanos destacó cómo la semifinal de su Mundial de desayunos generó más votaciones que sus cuartos de final. En la semifinal registró poco más de 28 millones de votos en sus plataformas, mientras en los cuartos de final un total de 26 millones.

La final entre Perú vs. Venezuela comenzará este lunes 8 de septiembre al mediodía (hora peruana).