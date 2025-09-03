Ibai Llanos anunció el inicio de votaciones en la etapa semifinal de su Mundial de desayunos, una iniciativa que lanzó el 18 de agosto en sus plataformas sociales y que ha generado particular entusiasmo en el Perú, país que compite con dos platos muy populares: el pan con chicharrón y los tamales.

La contienda inició con 16 países en competencia, pero actualmente ya son solo 4 los participantes, todos países sudamericanos: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

Según lo anunciado por Ibai Llanos, el versus que disputó Perú frente a Ecuador en cuartos de final fue el más votado de todos con cifras récord: más de 8 millones de votos para la ‘blanquirroja’ y más de 7 millones para ‘la tricolor’ en las tres plataformas que maneja el ‘streamer’ español.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de desayunos?

Las votaciones para la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos comenzaron este martes 2 de septiembre en las cuentas de TikTok, Instagram y YouTube de Ibai Llanos.

Para dejar tu voto por Perú, deberás ingresar a la cuenta de TikTok del ‘streamer’ en este link, buscar el video del Perú vs. Chile (que está embebido líneas más abajo) y darle ‘like’ al comentario de Perú publicado desde la cuenta oficial de Ibai Llanos. No olvides asegurarte de que tenga el check azul que indica que la cuenta es verificada y la original.

@ibaillanos CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

De momento, no se ha anunciado cuándo será el cierre de votaciones.

De ganar Perú, clasificará a las finales y se enfrentará al ganador del versus que disputan en estos momentos Bolivia vs. Venezuela.

¿Cuáles son los desayunos en competencia?

Este 3 de septiembre, Ibai Llanos también anunció algunas variantes en los desayunos representantes de los países participantes. En el caso de Perú, el ‘streamer’ sumó una bebida, y en el caso de Chile, un plato y una bebida.

De esta manera, los desayunos participantes serán:

Por Chile: la marraqueta, la sopaipilla con pebre y té.

la marraqueta, la sopaipilla con pebre y té. Por Perú: pan con chicharrón, tamales y café pasado.

Ahora sí, ¿estás list@ para votar?