Las votaciones del Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos comenzaron este miércoles 3 de octubre en las tres principales plataformas del español: TikTok, Instagram y YouTube. Pero la contienda tendrá algunas variantes, y es que el ‘streamer’ decidió sumar algunos platos y bebidas a la representación de cada país.
Siguiendo las recomendaciones de sus seguidores, el creador de contenidos decidió hacer unas pequeñas adiciones en cada desayuno. De esta manera, la contienda se realizará con estos platos y bebidas:
- Por Perú:
Pan con chicharrón
Tamales
Café pasado
- Por Chile:
Marraqueta con palta
Sopaipillas con pebre
Té
¿Cómo votar en el Mundial de desayunos?
Estas son las tres alternativas para votar en el Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos:
- Por TikTok
Ingresa a la cuenta de TikTok de Ibai Llanos, busca el post del Perú vs Chile, dale ‘like’ al comentario de Ibai Llanos (asegúrate que tenga el check azul que verifica que se trata de su cuenta oficial) que dice Perú.
- Por Instagram
También puedes dejar tu comentario en la cuenta oficial de Ibai Llanos, en el video del inicio de votaciones del Perú vs. Chile.
- Por YouTube
Este es el video oficial (en el apartado de shorts) en la cuenta de YouTube de Ibai Llanos.
De momento, no se ha anunciado cuándo será el cierre de votaciones, pero Perú ha tenido muy buen desempeño en este torneo gastronómico digital:
En octavos de final, Perú sumó 2,1 millones de votos en su versus ante México en TikTok. En cuartos de final sumó 8.161.000 millones de votos en su enfrentamiento ante Ecuador.
