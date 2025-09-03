El té, el café pasado y las sopaipillas se suman al Mundial de desayunos de Ibai Llanos. (Fotos: Freepik/ Captura de Vida Security/ Facebook de Cholo House)
El té, el café pasado y las sopaipillas se suman al Mundial de desayunos de Ibai Llanos. (Fotos: Freepik/ Captura de Vida Security/ Facebook de Cholo House)
Redacción EC
Redacción EC

Las votaciones del Perú vs. Chile en el comenzaron este miércoles 3 de octubre en las tres principales plataformas del español: TikTok, Instagram y YouTube. Pero la contienda tendrá algunas variantes, y es que el ‘streamer’ decidió sumar algunos platos y bebidas a la representación de cada país.

MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo

Siguiendo las recomendaciones de sus seguidores, el creador de contenidos decidió hacer unas pequeñas adiciones en cada desayuno. De esta manera, la contienda se realizará con estos platos y bebidas:

Newsletter Provecho

Pierina Denegri
  • Por Perú:

Pan con chicharrón

Tamales

Café pasado

  • Por Chile:

Marraqueta con palta

Sopaipillas con pebre

¿Cómo votar en el Mundial de desayunos?

Estas son las tres alternativas para votar en el Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos:

  • Por TikTok

Ingresa a la cuenta de TikTok de Ibai Llanos, busca el post del, dale ‘like’ al comentario de Ibai Llanos (asegúrate que tenga el check azul que verifica que se trata de su cuenta oficial) que dice Perú.

@ibaillanos

CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai
  • Por Instagram

También puedes dejar tu comentario en la cuenta oficial de Ibai Llanos, en el video del .

  • Por YouTube

Este (en el apartado de shorts) en la cuenta de YouTube de Ibai Llanos.

De momento, no se ha anunciado cuándo será el cierre de votaciones, pero Perú ha tenido muy buen desempeño en este torneo gastronómico digital:

En octavos de final, Perú sumó 2,1 millones de votos en su versus ante México en TikTok. En cuartos de final sumó 8.161.000 millones de votos en su enfrentamiento ante Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC