Ibai Llanos lanzó en agosto el Mundial de desayunos.
En menos de dos horas, los internautas peruanos han logrado superar el millón de votos en favor de Perú en en el Mundial de desayunos de .

Al promediar el mediodía del miércoles 3 de septiembre, el creador de contenidos español inició el conteo de votos del versus entre los desayunos peruanos y chilenos de cara a la semifinal del torneo gastronómico que inició a mediados de agosto.

Como es sabido, este torneo ha tenido especial impacto en países de América del Sur, donde la iniciativa de Ibai Llanos ha registrado la mayor cantidad de votos y reproducciones de video.

De esta manera, se estima que el Perú vs. Chile registrará un nuevo récord de votaciones en esta contienda virtual.

Resultados del Perú vs. Chile

Hasta el cierre de esta nota, así van las votaciones en la semifinal entre Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

PaísPlatos y bebida elegidosNúmero de votos
PerúPan con chicharrón
Tamales
Café pasado		1,1 millones de votos
ChileMarraqueta con palta
Sopaipilla con pebre
511,500 votos

¿A qué país enfrentaría Perú en una final?

La otra ronda en la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos la disputarán Venezuela contra Bolivia. De momento, no se ha anunciado el inicio de votaciones para este versus, pero el ganador de esta contienda será el rival del país que gane el Perú vs. Chile.

¿Cómo votar por Perú?

Para apoyar al Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, deberás:

  • Darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice Perú. Asegúrate que tenga el check azul que verifica que se trata de su cuenta oficial.
(captura de pantalla)

De momento, no hay fecha anunciada para el final de las votaciones.

