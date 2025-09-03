En menos de dos horas, los internautas peruanos han logrado superar el millón de votos en favor de Perú en la semifinal que juega contra Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

Al promediar el mediodía del miércoles 3 de septiembre, el creador de contenidos español inició el conteo de votos del versus entre los desayunos peruanos y chilenos de cara a la semifinal del torneo gastronómico que inició a mediados de agosto.

Como es sabido, este torneo ha tenido especial impacto en países de América del Sur, donde la iniciativa de Ibai Llanos ha registrado la mayor cantidad de votos y reproducciones de video: consultar esta nota.

De esta manera, se estima que el Perú vs. Chile registrará un nuevo récord de votaciones en esta contienda virtual.

Resultados del Perú vs. Chile

Hasta el cierre de esta nota, así van las votaciones en la semifinal entre Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

País Platos y bebida elegidos Número de votos Perú Pan con chicharrón

Tamales

Café pasado 1,1 millones de votos Chile Marraqueta con palta

Sopaipilla con pebre

Té 511,500 votos

¿A qué país enfrentaría Perú en una final?

La otra ronda en la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos la disputarán Venezuela contra Bolivia. De momento, no se ha anunciado el inicio de votaciones para este versus, pero el ganador de esta contienda será el rival del país que gane el Perú vs. Chile.

¿Cómo votar por Perú?

Para apoyar al Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, deberás:

Ingresa a la cuenta de TikTok de Ibai Llanos en este enlace.

Busca el post del Perú vs Chile o dar click aquí:

CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

Darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice Perú. Asegúrate que tenga el check azul que verifica que se trata de su cuenta oficial.

De momento, no hay fecha anunciada para el final de las votaciones.