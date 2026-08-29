Betzy Mallma Sarmiento, presidenta de la Olla Común Virgen de Guadalupe, fue asesinada a balazos este sábado en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió cuando la dirigenta comunitaria se encontraba en las inmediaciones del local de asistencia alimentaria.

De acuerdo con la información proporcionada, dos delincuentes llegaron a la 1:36 p. m. a bordo de una motocicleta por la avenida Camino Real y posteriormente ingresaron hacia el pasaje donde funcionaba el local social.

Dos sujetos en motocicleta asesinan a dirigenta de olla común en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura / América Noticias)

El copiloto de la motocicleta abrió fuego de manera directa y efectuó siete disparos contra la infraestructura comunitaria. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Mallma Sarmiento cuando la mujer intentaba poner a buen recaudo a una de sus sobrinas menores de edad.

Tras el ataque, los dos sujetos huyeron por la misma vía de acceso. En ese momento no se registró presencia policial en la zona.

Familiares y vecinos auxiliaron a la dirigenta herida y la trasladaron en un vehículo particular al hospital María Auxiliadora. El personal médico de turno examinó a la mujer en el área de emergencias y confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La hermana de la víctima señaló que Mallma Sarmiento se dedicaba exclusivamente a preparar los almuerzos diarios para las familias vulnerables que atendía la olla común y afirmó que no tenía problemas con ninguna persona.

Dirigenta de olla común muere tras recibir un disparo en la cabeza. (Foto: Captura / América Noticias)

La víctima deja cuatro menores de edad en la orfandad. Tras conocer el caso, pobladores de la zona de Pamplona solicitaron mayor resguardo ante el incremento de hechos delictivos en el distrito.

Policía analiza cámaras de seguridad

La Policía Nacional inició las diligencias periciales para identificar y detener a los responsables del homicidio. Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron el recorrido de los atacantes y el momento en que dispararon contra el local comunal.

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Los peritos de criminalística analizan técnicamente las imágenes con el objetivo de identificar la placa de la motocicleta y los rostros de los dos ocupantes.

Las unidades de investigación policial continúan con los operativos de búsqueda en los alrededores de San Juan de Miraflores para ubicar a los responsables.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de la dirigenta vecinal y expresó su solidaridad con las trabajadoras de las ollas comunes.

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