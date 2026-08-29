Betzy Mallma, presidenta de una olla común, fue asesinada a balazos en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura / América Noticias)
Betzy Mallma, presidenta de una olla común, fue asesinada a balazos en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Betzy Mallma Sarmiento, presidenta de la Olla Común Virgen de Guadalupe, fue asesinada a balazos este sábado en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió cuando la dirigenta comunitaria se encontraba en las inmediaciones del local de asistencia alimentaria.

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