Auto se empotra en barbería de La Molina tras fallido intento de estacionar. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC
Un aparatoso se registró este domingo en el distrito de , luego de que una mujer que intentaba estacionar su vehículo perdiera el control y terminara ingresando con fuerza a una barbería. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, ubicado en una concurrida zona comercial.

En las imágenes se observa cómo el automóvil impacta directamente contra el área donde se encontraban varios clientes sentados. Uno de ellos, un hombre con camisa a cuadros, fue arrollado mientras permanecía en su asiento. Tras el golpe, logró levantarse cojeando, con aparentes lesiones en la pierna y en la mano.

Otra persona afectada fue un joven vestido de azul, quien también resultó golpeado por el vehículo. Aunque no se reportaron lesiones graves, testigos señalaron que sufrió raspones producto del impacto.

El accidente ocurrió cuando la conductora, que iba acompañada de un adulto mayor, aceleró de manera intempestiva en lugar de frenar. Ninguno de los ocupantes descendió de inmediato del auto, al parecer en estado de shock por lo sucedido.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la comisaría de La Molina para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre su estado ni sobre las causas exactas del siniestro, aunque las primeras versiones apuntan a una confusión entre pedales.

Este tipo de accidentes se ha vuelto recurrente en zonas comerciales de Lima. Apenas un día antes, . En ambos casos no se registraron heridos de gravedad, pero las imágenes han despertado preocupación entre los vecinos por la seguridad de los peatones en espacios de alto tránsito.

La barbería afectada retomó sus operaciones poco después del accidente, mientras el principal herido recibió atención médica fuera del local. En tanto, las autoridades aún no se han pronunciado sobre medidas específicas para evitar nuevos episodios de este tipo.

