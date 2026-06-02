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Red Rocks confirma fallecimiento de trabajador tras derrumbe en proyecto inmobiliario de San Miguel. (Foto: Andina/Eddy Ramos)
Red Rocks confirma fallecimiento de trabajador tras derrumbe en proyecto inmobiliario de San Miguel. (Foto: Andina/Eddy Ramos)
Por Redacción EC

Un trabajador falleció este martes tras quedar sepultado por un derrumbe registrado en una obra de construcción ubicada en el distrito de San Miguel. El accidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de excavación para la habilitación de sótanos en un proyecto inmobiliario de 18 pisos, informaron los bomberos que participaron en las labores de rescate.

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