Un trabajador falleció este martes tras quedar sepultado por un derrumbe registrado en una obra de construcción ubicada en el distrito de San Miguel. El accidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de excavación para la habilitación de sótanos en un proyecto inmobiliario de 18 pisos, informaron los bomberos que participaron en las labores de rescate.

La emergencia fue reportada alrededor de las 12:10 p.m. en la cuadra dos de la calle Teniente César López Rojas. Según las primeras informaciones, tres obreros se encontraban trabajando en una zona subterránea cuando colapsó una parte de la estructura de tierra, dejándolos atrapados bajo los escombros.

Dos de los trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados a centros de salud para recibir atención médica especializada. Sin embargo, un tercer obrero perdió la vida debido a las graves lesiones sufridas durante el derrumbe.

Las labores de rescate estuvieron a cargo de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y movilizaron a cerca de 35 rescatistas. De acuerdo con el comandante Carlos Gallardo, el cuerpo de la víctima pudo ser ubicado gracias a la línea de vida que llevaba conectada a su equipo de seguridad.

Tras el accidente, la empresa Constructora Red Rocks S.A.C., responsable del proyecto, expresó su pesar por el fallecimiento del trabajador y extendió sus condolencias a sus familiares y compañeros.

“Apenas ocurrido el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones, colaborando activamente con los equipos de rescate” , señaló la compañía mediante un comunicado.

La constructora indicó además que otro de los trabajadores afectados fue trasladado oportunamente a un centro hospitalario y permanece bajo monitoreo permanente. Asimismo, informó que viene brindando apoyo y facilidades a las familias de los trabajadores involucrados en el accidente.

La empresa precisó que las circunstancias del derrumbe son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y aseguró que está colaborando plenamente con las diligencias correspondientes. También señaló que el trabajador fallecido contaba con la indumentaria de seguridad reglamentaria, línea de vida y las coberturas de riesgo exigidas por la normativa vigente.

Tras la emergencia, la Municipalidad de San Miguel dispuso la paralización temporal de la obra mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la construcción.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente. Se esperaba además la llegada de representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigan las circunstancias que originaron el colapso de tierra, ocurrido durante las labores de excavación de los tres niveles de sótanos contemplados en el proyecto inmobiliario.