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Largas colas en Migraciones para sacar pasaporte. Foto: RPP YouTube
Largas colas en Migraciones para sacar pasaporte. Foto: RPP YouTube
Por Redacción EC

En el segundo día del trámite de pasaporte sin cita, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el distrito de Breña, reportó largas colas desde las 3 de la mañana a pesar de que la apertura del local es a las 8.

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