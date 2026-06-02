En el segundo día del trámite de pasaporte sin cita, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el distrito de Breña, reportó largas colas desde las 3 de la mañana a pesar de que la apertura del local es a las 8.

Según RPP, algunos ciudadanos indicaron que el día de ayer vivieron una experiencia similar.

“Ayer no lo pude realizar, porque llegué como a las siete y la cola estaba volteando, y mejor dije ‘Vengo al día siguiente lo más temprano que pueda’, y así ser el primero y salir rápido”, comentó una persona al medio.

Horarios de atención Migraciones

La atención en Migraciones es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para iniciar el proceso para adquirir el pasaporte se deberá traer los ciudadanos es su DNI vigente y su comprobante de pago de S/ 120.90, que es el derecho al pasaporte.

Cabe recordar que la Superintendencia Nacional de Migraciones inició el lunes, 1 de junio, la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. Según indicó la entidad, esperan atender a unas5 mil personaspor día en todas sus sedes habilitadas.