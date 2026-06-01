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Ocho regiones registrarán temperaturas bajo cero en los próximos días. (Foto: Andina)
Ocho regiones registrarán temperaturas bajo cero en los próximos días. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las temperaturas nocturnas descenderán hasta los -12 °C en localidades de la sierra sur ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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