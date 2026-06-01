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Las temperaturas nocturnas descenderán hasta los -12 °C en localidades de la sierra sur ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Las temperaturas nocturnas descenderán hasta los -12 °C en localidades de la sierra sur ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por la entidad, el descenso de la temperatura será de moderada a fuerte intensidad y afectará principalmente a zonas altoandinas de ocho regiones del país.
El Senamhi precisó que en áreas situadas sobre los 4.000 metros de altitud se prevén temperaturas mínimas entre 0 °C y -12 °C, mientras que en localidades ubicadas por encima de los 3.200 metros los valores podrían fluctuar entre -1 °C y -6 °C.
Asimismo, se espera que el fenómeno también se presente en sectores de la sierra centro, donde se registrará un descenso significativo de la temperatura nocturna.
Las regiones que podrían verse afectadas por este evento meteorológico son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.
El organismo especializado señaló además que las bajas temperaturas estarán acompañadas por ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, escasa cobertura nubosa e incremento de la temperatura durante las horas diurnas.
Estas condiciones son características de la temporada de heladas que afecta cada año a diversas zonas altoandinas del país, especialmente durante los meses de invierno.
Indeci emite recomendaciones
Ante el pronóstico del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para proteger su salud y reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.
Entre las principales recomendaciones figura evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y cubrir adecuadamente la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.
La entidad también aconsejó utilizar prendas de abrigo como chompas, gorros y guantes, además de prestar especial atención a niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables frente al frío extremo.
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En caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias, Indeci recomendó acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.
Asimismo, sugirió consumir bebidas calientes, frutas y vegetales frescos, así como alimentos ricos en azúcar, grasas y calorías para fortalecer la resistencia del organismo frente a las bajas temperaturas. También instó a almacenar agua potable y alimentos en lugares seguros para afrontar cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas.
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