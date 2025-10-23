Para enfrentar los efectos del clima extremo en zonas rurales, el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), ejecuta trabajos de confort térmico en instituciones educativas expuestas a heladas y friaje. La medida beneficiará directamente a 373 escolares, mejorando sus condiciones de salud y aprendizaje en entornos vulnerables.

Estas intervenciones están a cargo de la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) y forman parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Actualmente, se ejecutan servicios de acondicionamiento en seis II.EE. de Junín, Puno, Ucayali y Ayacucho, con una inversión de S/1 334,333.15 en beneficio de 169 estudiantes.

En San Juan de Jarpa (Junín), la I.E. 30089 es acondicionada con una inversión de S/210 mil; mientras que en San Antón (Puno) se ejecutan trabajos en la I.E. 72044 con un presupuesto de S/250 mil. En Yurua (Ucayali), la I.E. 65073-B los trabajos de confort térmico demandan una inversión de S/329 652,85 y la I.E. 417 en Manantay Túpac Amaru con un presupuesto de S/ 208,000; mientras que en Anchihuay (Ayacucho) se acondiciona la I.E. 38795 con un presupuesto de S/158 680.

Intervenciones culminadas

En lo que va del 2025, el Pronied culminó intervenciones de confort térmico en nueve II.EE. que se ubican en Lima Provincias, Puno, Huancavelica y Cusco, en beneficio de 204 estudiantes con una inversión total de S/ 1 millón 536 mil.

En Tanta (Yauyos, Lima), se culminó el acondicionamiento en la I.E. N.° 20733 Nuestra Señora de Fátima, con S/ 169 mil de inversión para 26 estudiantes.

En Puno, se completaron obras en cuatro escuelas: I.E. N.° 267 – Santa Rosa (El Collao), I.E. N.° 70555 – Cabana (San Román), I.E. N.° 621 – Asillo (Azángaro), I.E. N.° 70301 – Zepita (Chucuito), con una inversión total de S/697 753,81, en beneficio de 83 estudiantes.

En Huancavelica se intervinieron las escuelas I.E. 36749 en Paucará (Acobamba) con una inversión de S/114 mil y la I.E. 36315 en Acoria con S/190 mil, en favor de 40 alumnos. En Cusco se culminó la obra en la I.E. 50546 de Ocongote (Quispicanchi) con un presupuesto de S/180 864,20 para beneficiar a 28 escolares y la I.E. 501335 en Ccarhuayo con S/ 185,000.00, en favor de 17 alumnos.