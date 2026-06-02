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En lo que va de este año, el hospital ha procesado 340 pruebas moleculares. Foto: Essalud
En lo que va de este año, el hospital ha procesado 340 pruebas moleculares. Foto: Essalud
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que implementó en el Hospital Nacional Guillermo, un Laboratorio de Micobacterias con tecnología de biología molecular avanzada y altos estándares de bioseguridad, que permitirá diagnosticar casos tuberculosis en tan solo dos horas y ya no en 45 días.

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