Resumen
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que implementó en el Hospital Nacional Guillermo, un Laboratorio de Micobacterias con tecnología de biología molecular avanzada y altos estándares de bioseguridad, que permitirá diagnosticar casos tuberculosis en tan solo dos horas y ya no en 45 días.
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