El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que implementó en el Hospital Nacional Guillermo, un Laboratorio de Micobacterias con tecnología de biología molecular avanzada y altos estándares de bioseguridad, que permitirá diagnosticar casos tuberculosis en tan solo dos horas y ya no en 45 días.

Essalud enfatizó que gracias al uso de equipos de PCR en tiempo real se identificará de manera rápida y precisa, el complejo causante de la enfermedad, así como detectar resistencia a medicamentos de primera y segunda línea.

Lima y Callao concentran el 54.7 % de los casos de tuberculosis en todo el Perú. Foto: Essalud

La jefa del Departamento de Patología Clínica del hospital, Dra. Roxana Gamarra Lazo, resaltó que esta implementación incide directamente en la detección precoz de casos y en el acceso oportuno a tratamientos adecuados.

“La tecnología molecular ofrece una sensibilidad muy superior a la baciloscopía convencional y permitirá iniciar tratamientos de manera más rápida, reduciendo riesgos y salvando vidas”, precisó la especialista.

Cifras de diagnóstico TBC en Perú

En lo que va del 2026, el hospital base ha procesado 340 pruebas moleculares, mientras que centros asistenciales de la periferia, como Vitarte y El Agustino, realizaron 125 exámenes adicionales.

Essalud resaltó que la puesta en marcha de este laboratorio atiende una necesidad urgente de salud pública, dado que Lima y Callao concentran el 54,7 % de los casos de tuberculosis multidrogorresistente a nivel nacional.