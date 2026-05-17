Proeza médica en el Cusco. Médicos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud realizaron por primera vez una cirugía de corrección de columna vertebral a un adolescente cusqueño, utilizando tecnología de modelado 3D para planificar la intervención.

Se trata de Alex, quien padecía cifosis, una deformidad progresiva de la columna que afectaba su postura y calidad de vida desde la infancia. Tras años de búsqueda de tratamiento, fue evaluado por especialistas de EsSalud Cusco, quienes determinaron la necesidad de una compleja intervención quirúrgica.

El doctor José Luis Merma, jefe del Servicio de Neurocirugía, apuntó que este procedimiento fue gracias a la capacitación del equipamiento médico y personal especializado.

Operación con tecnología 3D

En la intervención que duró más de nueve horas, los especialistas colocaron varillas de corrección y prótesis computarizadas para estabilizar la columna del paciente.

Por su parte, el neurocirujano Iván Flores detalló que el uso de tecnología 3D permitió recrear a escala la columna vertebral de Alex y diseñar guías quirúrgicas de alta precisión, que sirvieron para la colocación de los pernos, reduciendo riesgos y protegiendo la médula espinal.

“Esta operación ha cambiado mi vida. Estoy muy agradecido con todo el personal de EsSalud Cusco”, expresó emocionado Alexis.

Por su parte, el gerente de la Red Asistencial Cusco, el doctor Michael Windsor Choque Sota, destacó que este avance evidencia el compromiso de la institución por reforzar los servicios especializados en favor de los asegurados.