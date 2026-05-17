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La intervención estuvo a cargo de médicos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud. Foto: Essalud
La intervención estuvo a cargo de médicos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud. Foto: Essalud
Por Redacción EC

Proeza médica en el Cusco. Médicos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud realizaron por primera vez una cirugía de corrección de columna vertebral a un adolescente cusqueño, utilizando tecnología de modelado 3D para planificar la intervención.

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