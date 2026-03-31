La empresa Ferrocarril Transandino S.A. informó que el servicio de trenes entre Machu Picchu y Ollantaytambo opera con normalidad, pese a la suspensión parcial en otro tramo afectado por un huaico.

Según el comunicado emitido este 31 de marzo, las operaciones ferroviarias continúan interrumpidas únicamente en el tramo Machu Picchu–Hidroeléctrica, a la altura del kilómetro 115, en la zona de Mandor, debido a un huaico que dañó la infraestructura.

La empresa precisó que este sector corresponde a una ruta alterna de acceso a Machu Picchu, de menor tránsito, por lo que no afecta el servicio principal utilizado por la mayoría de turistas y visitantes.

En tanto, el servicio regular entre Machu Picchu y Ollantaytambo se mantiene sin alteraciones, garantizando el traslado habitual de pasajeros en esta vía clave del circuito turístico.

Ferrocarril Transandino detalló que su equipo técnico ya evaluó los daños y viene ejecutando trabajos provisionales para restablecer la operación en el tramo afectado.

La empresa proyecta que el servicio entre Machu Picchu e Hidroeléctrica se reanude a partir del domingo 5 de abril, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, la concesionaria indicó que continuará informando sobre cualquier actualización y agradeció la comprensión de los usuarios ante esta situación.

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