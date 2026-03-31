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Suspenden tramo ferroviario por huaico, pero servicio principal a Machu Picchu continúa. (Foto: Andina)
Suspenden tramo ferroviario por huaico, pero servicio principal a Machu Picchu continúa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La empresa Ferrocarril Transandino S.A. informó que el servicio de trenes entre Machu Picchu y Ollantaytambo opera con normalidad, pese a la suspensión parcial en otro tramo afectado por un huaico.

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