Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se ubica en una zona de gran actividad sísmica, ya que se asienta en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Por esta razón, no es novedad que la región peruana sea propensa a sufrir sismos de magnitud variada en puntos estratégicos como Ica, Arequipa o Lima u otras regiones que se ven afectadas por su ubicación y el movimiento de las placas tectónicas. Cabe resaltar que no solo el Perú corre con este tipo de riesgos, sino también otros países vecinos, a lo largo de Sudamérica, los cuales presentan características similares a las tierras peruanas. Otro país que también es propenso a sismos de gran magnitud es la lejana región nipona, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Todo ello detallado desde los informes del IGP.

Últimos reportes de temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0177

Fecha y Hora Local: 30/03/2026 23:39:03

Magnitud: 4.3

Profundidad: 131km

Latitud: -8.75

Longitud: -75.25

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 34 km al S de Curimaná, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/aT5VEDhESI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 31, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0176

Fecha y Hora Local: 30/03/2026 19:20:37

Magnitud: 3.6

Profundidad: 29km

Latitud: -7.15

Longitud: -76.07

Intensidad: II-III Picota

Referencia: 38 km al SE de Picota, Picota - San Martínhttps://t.co/tSR8bLDMOE — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 31, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0175

Fecha y Hora Local: 29/03/2026 12:49:32

Magnitud: 3.4

Profundidad: 42km

Latitud: -12.61

Longitud: -76.98

Intensidad: II Chilca

Referencia: 28 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/Agb97gVWcQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 29, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0174

Fecha y Hora Local: 28/03/2026,23:05:11

Magnitud: 4.2

Profundidad: 130 km

Latitud: -9.47

Longitud: -75.95

Intensidad: II Tingo María

Referencia: 21 km al S de Tingo María, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/Ad8nubtNnK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 29, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0173

Fecha y Hora Local: 28/03/2026 08:18:49

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -17.01

Longitud: -72.81

Referencia: 44 km al S de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/qlwHZBSzN1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 28, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0172

Fecha y Hora Local: 28/03/2026 02:30:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 22km

Latitud: -5.56

Longitud: -78.93

Intensidad: II-III Jaén

Referencia: 21 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/KlMa8Ap8r4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 28, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0171

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 13:55:04

Magnitud: 4.2

Profundidad: 156km

Latitud: -17.73

Longitud: -69.74

Referencia: 42 km al SE de Tarata, Tarata - Tacnahttps://t.co/FxNMrMwj8f — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 27, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0170

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 10:41:36

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -16.46

Longitud: -73.83

Referencia: 36 km al SO de Atico, Caravelí - Arequipa https://t.co/1mAXAClYJl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 27, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: